Frohburg/Nenkersdorf

Nach einer kurzen Andacht in der gut besetzten Nenkersdorfer Kirche wurden am Sonntagnachmittag die beiden Behälter aus der Turmkugel geöffnet. Der Sturm „Friederike“ hatte die Wetterfahne der Kirche in Nenkersdorf abgeknickt, so dass sie zusammen mit der Turmkugel zu Reparaturzwecken abgenommen werden musste.

Die Schriftstücke, die nun zum Vorschein kamen, waren zwar nicht sonderlich alt; interessant waren sie dennoch. Neben historischen Berichten, handgeschriebenen Dokumenten, Zeitungsausschnitten und Tageszeitungen fanden sich alte Münzen, Geldscheine und Briefmarken. Ein LVZ-Bericht erinnerte an die Abschaffung der seit dem Weltkrieg üblichen Lebensmittel-Marken anno 1958.

Die Kirchgemeinde muss jetzt entscheiden, ob die Kugel noch zu reparieren ist oder ob sie durch eine Neuanfertigung ersetzt werden muss.

Von Ekkehard Schulreich