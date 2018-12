Geithain

Wenn er sich an diesen Einsatz erinnert, leuchten seine Augen: Ron Schumann, der in der Geithainer Werkstatt für behinderte Menschen des Deutschen Roten Kreuz ( DRK) arbeitet, sprang kurzentschlossen ein, als der Katastrophenschutz-Einsatzzug Verstärkung brauchte.

Fliegerbomben-Fund Ende November in Zwenkau

Er war beim Fund einer Fliegerbombe Ende November in Zwenkau an zwei Tagen gefragt. Die Ehrenamtlichen richteten nicht nur Evakuierungszentren in der Montessori-Schule und im Gemeindehaus Großdalzig für mehrere Hundert Einwohner her; sie halfen auch bei der Evakuierung eines Krankenhauses und eines Pflegeheims.

Als nachmittags das DRK dringend zusätzliche Kräfte benötigte, um die Älteren zügig in ihre Einrichtung zurückzubringen, klingelte bei Falk Mehner das Telefon. Der Chef der DRK-Werkstatt nahm den Hilferuf auf, fragte bei Thomas Nitzbon, Gruppenleiter im Gartenbau, nach – und der rückte prompt mit drei Leuten im Transporter nach Zwenkau aus.

Behinderte sollen an Gesellschaft teilhaben

Neben Ron Schumann waren das dessen Bruder Falco und Patrick Kilian. „Ich habe die Rollstuhl-Fahrer zurück in ihre Zimmer begleitet“, sagt Ron Schumann, ein Geithainer, der seit 2001 in der Werkstatt tätig ist. „Die alten Leute waren aufgeregt. Ich habe ihnen gut zugesprochen. Ich helfe gern.“

„Man merkt, wie stolz die drei waren. Sie freuten sich über diese verantwortungsvolle Aufgabe, spürten, sie werden gebraucht“, sagt Heidrun Naumann, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Geithain. Behinderten Menschen auf möglichst vielen Feldern eine Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen, sei ein Leitgedanke: „Wie Inklusion funktioniert, wurde bei diesem Einsatz deutlich.“

Mehr als 60 ehrenamtliche Katastrophenschützer im Einsatz

Insgesamt hatte das Geithainer DRK in Zwenkau mehr als 60 ehrenamtliche Katastrophenschützer im Einsatz, außerdem mehrere Krankentransportwagen und Fahrzeuge des Behindertenfahrdienstes. Untergebracht ist das Equipment des dritten Zuges des Landkreises Leipzig in Roda. Der Einsatz beim Hochwasser 2013 sei länger und deshalb personalintensiver gewesen, sagt Naumann: „Hier in Zwenkau aber spielte der Zeitfaktor eine große Rolle. Das Zusammenspiel mit den anderen hat aber sehr gut funktioniert.“

Von Ekkehard Schulreich