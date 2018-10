Geithain

Für die Mitglieder des Geithainer Carneval Clubs ist die heiße Phase der Faschingsvorbereitung in vollem Gange, wollen sie doch ihre 32. Saison am 11.11. eröffnen. Das Gerüst des Novemberprogramms – der GCC ist in der Region einer der wenigen Vereine, der in jeder Saison zwei verschiedene Programme offeriert – steht. Die Proben dafür laufen.

Saisoneröffnung am 11.11. im Bürgerhaus

Da der 11.11. in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, soll an diesem Tag im Bürgerhaus ab 10.30 Uhr wie im Vorjahr eine zünftige Saisoneröffnung erfolgen. Gemeinsam mit den Narsdorfer Karnevalisten wollen die Geithainer Faschingsmacher dabei für Einlagen sorgen. Zudem ist der Vertrag mit dem Geithainer Musikverein inzwischen abgeschlossen.

„Passt alles?“ Mit Spannung verfolgt Lucie Seline die Anprobe des neuen Kostüms durch Trainerin Sarah Kipping. Passend zum Thema nimmt die Grüne Garde in ihrem Schautanz die Gäste mit auf eine Reise in die Südsee. Quelle: GCC

Am 17. und 24. November dürfen sich alle schon jetzt auf Abendveranstaltungen am gleichen Ort freuen. Zwar steht die diesjährige Saison der Geithainer unter dem Motto „Aloha – he, der GCC auf hoher See“. Doch traditionell wird das Novemberprogramm thematisch viel breiter gefächert sein. „Wir hoffen nur, dass wiederum recht viele Bürger Geithains und der Umgebung zu unseren Veranstaltungen kommen, der Saal proppenvoll wird. Das wäre für uns schönster Lohn“, sagt GCC-Präsident Jan Seitz.

Karten können bestellt werden

Und weil zeitiges Erscheinen bekanntlich die besten Plätze sichert, sollte man das Bestellen von Karten nicht auf die lange Bank schieben. Das ist schon jetzt unter der Telefonnummer 034341/44080 bei Martina Weise möglich.

Von es