Geithain

Nach den Herbstferien beginnt für die Mädchen und Jungen der International Primary School Geithain (IPS) der Unterricht im neuen Gebäude, dem ehemaligen Geithainer Jobcenter. Darüber informiert auf LVZ-Nachfrage Rüdiger School, Geschäftsführer der Saxony International School – Carl Hahn gGmbH, zu der die Grundschule gehört.

Grundschule vor zwei Jahren eröffnet

Sie wurde vor zwei Jahren in jenem Gebäude in Geithain-West eröffnet, in dem sich auch das Internationale Gymnasium und das Wirtschaftsgymnasium befinden. Weil die Kapazität dort längst nicht mehr reichte, entschloss sich der Bildungsträger, das Haus des einstigen Jobcenters zu kaufen. Es liegt nicht weit entfernt an der Straße der Deutschen Einheit.

Damit hat die International Primary School Geithain erstmals ein eigenes Gebäude, in diesem Schuljahr lernen an der Grundschule zwei 1. Klassen, zwei 2. Klassen und eine 3. Klasse.

Interaktive Tafeln und Dokumentenkamera

Am Freitag habe die offizielle Bauabnahme nach Schulbaurichtlinie stattgefunden, so School. „Es musste aufgrund dieser Richtlinie viel getan werden“, erklärt er. Das Haus sei mit modernster Technik ausgestattet. Jedes Klassenzimmer verfüge über interaktive Tafeln und eine Dokumentenkamera – aber natürlich auch eine Kreidetafel. „Wir danken auch den mitwirkenden Firmen, der Kommune, den Eltern und unseren Mitarbeitern, die uns tatkräftig unterstützt haben“, erklärt School, der ankündigt, dass es eine kleine offizielle Eröffnungsveranstaltung geben soll.

Neue Nutzung nach Leerstand

Nach gut einem Jahr Leerstand bekommt das Haus an der Straße der Deutschen Einheit damit nun eine neue Nutzung. Das zweigeschossige Gebäude mit knapp 1500 Quadratmetern Nutzfläche hat eine durchaus bewegte Geschichte. Geplant war es ursprünglich als Depot für die Kampfgruppen im ehemaligen Kreis Geithain. Noch ehe der Bau vollendet werden konnte, war die DDR Geschichte.

Über Jahre dämmerte er vor sich hin, ehe sich Mitte der Neunzigerjahre schließlich ein Investor fand, der eine neue Nutzungsidee entwickelte und das Geld für den Umbau aufbrachte. Fortan fungierte das Haus als Geithainer Außenstelle des Arbeitsamtes respektive der Agentur für Arbeit. Später zog auch das Kommunale Jobcenter ein – und im Frühjahr 2017 aus.

Von es