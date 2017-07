Geithain/Wickershain. Ina Ackermann in Wickershain ist am 1. Juli seit genau 20 Jahren Tagesmutti. Seit dem Sommer 1997 betreut sie Kinder. Damit hat sich die Wickershainerin einen Traum erfüllt. Seit 2004 sind die fünf Plätze Bestandteil der Bedarfsplanung in Geithain. Ihr Weg zur Tagesmutti führte über eine ABM in der Breitenborner Kindertagesstätte.

Jetzt hatte Ina Ackermann wieder Eltern und Großeltern „ihrer“ Kinder zum Abschluss- beziehungsweise Zuckertütenfest eingeladen. Ihr Großer, Franz, wurde in die Schule verabschiedet. Mit einem liebevoll einstudierten Programm unterhielten Franz, Lotta, Klara, Jannis und Anni das Publikum. Als fleißige Handwerker, Marienkäfer oder Himpelchen und Pimpelchen sangen und spielten die Fünf und wurden mit viel Beifall bedacht. Franz beeindruckte schon mit ersten englischen Wörtern. Dann gab es eine besondere Überraschung. Im Garten waren fünf Zuckertüten „gewachsen“, die sofort „gepflückt“ wurden.

Nach einem gemütlichen Kaffeetrinken turnten und tobten die Kinder an den Spielgeräten, bevor sich alle noch einmal für den gelungenen Nachmittag und die tagtägliche liebevolle Betreuung der Kinder bei Ina Ackermann und ihren fleißigen Helfern bedankten.

Von bf und lvz