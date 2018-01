Geithain: Ina Fließbach ist immer am Ball

Geithain. Im Tischtennis hat sie ihre großen Erfolge, zu einem Begriff in Geithain wurde sie durch die nur ein Jahrzehnt währende Episode Fußball: Ina Fließbach steht ausgangs ihres sechzigsten Jahres auf Platz eins der Landesrangliste der Tischtennis-Senioren Ü 60. Bei den Deutschen Meisterschaften wurde sie Dritte im Einzel. Vor allem aber kümmert sich die agile Frau, die die zweithöchste Übungsleiter-Lizenz besitzt, um den Geithainer Tischtennis-Nachwuchs. Zweimal in der Woche trainiert sie mit ihnen an den grünen Tischen, die in der Turnhalle der Paul-Guenther-Schule aufgestellt sind.

Ina Fließbach ist immer am Ball. Quelle: Jens Paul Taubert

„Wenn ich heute zu Punktspielen reise, treffe ich häufig welche, die ich vor Jahren selbst an Tischtennis herangeführt habe. Das hätte ich mal nicht gedacht“, sagt Ina Fließbach, die Ende November ihren 60. Geburtstag feierte. Wirklich überraschen kann sie das freilich nicht, ist sie doch schon drei Jahrzehnte in Geithain als Übungsleiterin aktiv. Ebenso lange stand sie in der Nachbarstadt Colditz im Punktspielbetrieb; ein Kapitel, das sich mit dem 1. Platz im Deutschland-Pokal anno 2016 schloss. Hier beim TTC 1956 stand sie unter anderem mit Heike Ronniger, Andrea Dietrich, Anke Heinig und Katrin Heinze an den Tischen, überzeugte in der DDR-Liga, der zweithöchsten Spielklasse, später in der Mitteldeutschen Liga. Heutzutage tritt sie für den SV Geithain an, jenen Verein, den sie und ihr Mann Gerhard nach der Wende mitgründeten – aus der Tischtennis-Abteilung der BSG Motor heraus.

„Ich war schon immer für den Sport“, sagt Ina Fließbach, die noch immer in ihrem Elternhaus unmittelbar an der Geithainer Stadtbefestigung wohnt. Ihre Ambitionen teilt die Familie mit ihr: Tochter Sandra brachte es im Tischtennis zu Platz drei bei DDR-Meisterschaften und zur Sachsenmeisterin und spielt heute in Düren. Ihr Mann Gerhard spielt beim SV Geithain, wo sie – als einzige Frau – im Herren-Team der Kreis-Union aktiv ist. Neben ihrer Arbeit als Verkäuferin, zuletzt im kleinen Lebensmittelgeschäft von Beiers, bestimmt der Sport ihr Leben. Dass sie mit 40 bei den Fußball-Frauen von Olympia Frankenhain anheuerte, war eine Frage der Kondition: „Ich wollte gezielt etwas für meine Fitness machen.“

Sich zur Ruhe setzen, mit diesem Gedanken mag Ina Fließbach sich (noch) nicht anfreunden. Vor allem schätzt sie die ehrenamtliche Arbeit mit den Acht- bis 18-Jährigen - auch wenn sich die Bereitschaft zu kämpfen gewandelt habe. Für manchen sei Tischtennis eher Freizeitspaß denn ein Sport, bei dem es um Teamgeist und Punkte gehe. Sie versuche, beidem gerecht zu werden. Wenn sie dann sehe, mit welcher Begeisterung der Nachwuchs agiere, empfinde sie das als Bestärkung: „Ein paar Jahre ist mit mir auf jeden Fall noch zu rechnen.“

Von Ekkehard Schulreich