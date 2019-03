Geithain

Förmlich rasiert wurden die Gehölze, die nahe des Geithainer Gartenvereins Wiesengrund den Nordhang des S-Bahn-Damms begrünten. Vor allem Pappeln standen hier. Sie wurden kürzlich gefällt. Die auf Maß geschnittenen Stämme liegen auf der 100 Meter langen Fläche verstreut. Spaziergänger nennen die Fällung einen Frevel und vermuten, die Bahn habe hier eigenmächtig gehandelt. Eine Nachfrage im Geithainer Rathaus ergab: Dem ist offenbar nicht so.

Gartenpächter der auf privatem Grund stehenden Anlage, die sich am von der Tautenhainer Straße in Richtung Sommerhof führenden Weges unmittelbar nördlich der Bahnunterführung befindet, hätten Ende Januar in der Stadtverwaltung darauf hingewiesen, dass von mehreren großen Pappeln an der Strecke nach Frohburg Gefahr ausgehe.

Bäume waren Gefahr für angrenzenden Gärtner

Die Bäume seien zum Teil nicht mehr standsicher. In ihren Kronen gebe es eine Menge Totholz. Starke Äste drohten in die Gärten zu stürzen oder hätten das in der Vergangenheit bereits getan.

„Wir haben deshalb die Bahn angeschrieben. Es gab einen Vor-Ort-Termin“, sagt Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Im Ergebnis habe die Bahn einen Gutachter beauftragt. Nach seinem Urteil sei eine Fällung der Bäume veranlasst worden, sagt Rudolph und verweist auf eine Akte im Rathaus. Die zu fällenden Bäume seien darin nicht im Einzelnen aufgeführt. Nicht auszuschließen sei deshalb, dass möglicherweise mehr Grün beseitigt wurde als unbedingt erforderlich. Illegal sei die Fällung indes nicht.

Von Ekkehard Schulreich