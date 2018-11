Das war mit Ansage: Die Geithainer Stadtwehrleitung hält nicht hinter dem Berg mit ihrem Urteil. Ihrer Meinung nach wird die Kommune den ehrenamtlichen Brandschützern nicht im nötigen Maß gerecht. Namentlich Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) werfen sie vor, ihr Engagement gering zu schätzen. Der Rathaus-Chef, seit drei Jahren im Amt und vordem Stadtrat, macht keinen Hehl daraus, dass er die Kritik als vorgeschoben betrachtet. Die Verständigung auf einheitliche Satzungen – wie sie durch die Eingliederung Narsdorfs nötig wurden – entwickelte sich zu einer Monate währenden Auseinandersetzung. Das gab einen Vorgeschmack auf das, was bei der Neubesetzung einer gemeinsamen Stadtwehrleitung jetzt geschah: Unversöhnt prallte man aufeinander.

Wenn Menschen partout miteinander nicht können, sollten sie – so es diese Option gibt – getrennte Wege gehen. In Geithain sieht es so aus, als würde das nun geschehen. Allerdings griffe es zu kurz, das Ganze als einen Machtkampf zwischen ein paar führenden Köpfen zu bezeichnen. Denn der Bürgermeister vertritt zwar die Stadt, aber er ist sie nicht in persona. Hinter ihm steht der Stadtrat, im Falle der Feuerwehr nicht geschlossen, aber meistenteils. Differenzierter ist die Sicht auch in den fünf Feuerwehren des um Narsdorf, Ossa und Rathendorf gewachsenen Stadtgebietes.

Stabile Feuerwehren sind unverzichtbar für eine Kommune. Nachwuchsprobleme schränken vielerorts schon heute die Einsatzbereitschaft ein. Umso bedauerlicher ist es, wenn ein Konflikt wie in Geithain solche Konsequenzen zeitigt. Denn es muss im Interesse aller liegen, die Wehren qualifiziert und motiviert zu führen. Auf Fachwissen und Erfahrungen lässt sich da ebenso schwer verzichten wie auf das Engagement einiger.

e.schulreich@lvz.de