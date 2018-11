Geithain

Dass mit dem kleinen Einkaufsmarkt in der Geithainer Katharinenstraße, der im Volksmund immer „der Konsum“ blieb, der letzte Lebensmittel-Händler der Innenstadt den Rücken kehrte, bewegt die Gemüter nach wie vor. Das wurde auf der Einwohner-Versammlung mit Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) deutlich. Die Stadt solle prüfen, ob es die Möglichkeit gebe, hier wieder ein kleines Geschäft anzusiedeln, sagte Annerose Augustin. Gerade für die Älteren, die es nicht bis in die Supermärkte am Stadtrand schafften, wäre das sehr wichtig.

Stadt Geithain könne kein Geschäft betreiben

Rudolph äußerte Verständnis, machte aber auch klar, dass eine Kommune in einer solchen Angelegenheit kaum Spielraum habe. Der Konsum plane, das Haus zu verkaufen. Was der neue Eigentümer dann daraus mache, sei dessen Sache. Die Stadt könne kein Geschäft betreiben, und sie habe für die Immobilie auch kein Vorkaufsrecht – ganz abgesehen davon, dass ein Kauf auch kaum in Frage käme.

Von LVZ