Geithain/Syhra

Die alte Melkhalle, Teil des Wirtschaftsareals am Syhraer Schloss, ist ausgebrannt. Die Freiwilligen Feuerwehren von Geithain und Kohren-Sahlis wurden am Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr zu dem Gebäude gerufen, das sich am Ortsausgang des Dorfes in Richtung Kolka befindet. „Als wir eintrafen, stand das Gebäude schon im Vollbrand.

Das Dach war komplett durch“, schildert Jens Krznaric, Stadtwehrleiter von Geithain, die Situation. Da Dachteile herabgestürzt seien, habe das Ablöschen mehrere Stunden gedauert. Man sei nur unter Mühe an die zahlreichen Glutnester herangekommen. Die Halle, seit vielen Jahr ungenutzt, sei voller Müll gewesen.

Milchrampe in Syhra in privatem Besitz

Das Gebäude, zu Genossenschaftszeiten errichtet und im Volksmund auch Milchrampe genannt, gehört zum Komplex des Syhraer Schlosses, das sich seit den neunziger Jahren in privatem Besitz befindet. „Das Gebäude war völlig marode. Der Schaden hält sich deshalb sicher in Grenzen“, sagt der Geithainer Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Er müsse davon ausgehen, dass der Brand nicht von allein entstanden sei.

Da sich das Gebäude ein Stück weg von der Straße befinde, sei die Sicherheit durch die Ruine aber nicht beeinträchtigt. Der Eigentümer war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

