Geithain

"Buch-Märchen-Welt" heißt die neue Ausstellung in der Geithainer Stadtbibliothek, die am 2. Dezember eröffnet wird. Sie zeigt Arbeiten von Dessislava Vardjieva-Eckardt. Die Leipziger Künstlerin, Jahrgang 1970, widmet sich der Kunst von Jugend an.

Bereits das Fachabitur schloss sie im Kunstgymnasium Sofia ab und wechselte von der dortigen Kunstakademie in den neunziger Jahren an die Hochschule für Grafik und Buchkunst nach Leipzig. Seit Abschluss der Ausbildung lehrt sie an verschiedenen Kunstschulen in Sachsen.

Vardjieva-Eckardt widmet sich der Kunst des Büchermachens

Mit Hingabe widmet sich Vardjieva-Eckardt der alten Kunst des Büchermachens – und zwar von Anfang an: Text schreiben mit Pinsel oder Feder, Zeichnungen auf‘s Papier bringen, die den Text wundervoll ergänzen, setzen und drucken, den Einband gestalten, die Seiten binden. Handarbeit in jedem Detail. Es ist eine Freude, diese Originalbücher anzuschauen.

Bis zum 6. Februar ist das in der Stadtbibliothek Geithain möglich. Die Vernissage findet am 2. Dezember statt. Sie beginnt 11 Uhr. Alle Interessenten sind willkommen.

Von Ekkehard Schulreich