Geithain

Wann und wie kommt Geithain zu einem neuen Stadtwehrleiter? Diese Frage wurde Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) in der Einwohner-Fragestunde der Stadtratssitzung am Dienstagabend gestellt. Er treffe sich am Donnerstag erneut mit dem Landkreis, um das Thema zu erörtern.

„Dabei werden wir den weiteren Weg auch zeitlich abstecken“, sagte er. Wahrscheinlich Anfang Februar werde er einen neuen Stadtwehrleiter bestimmen. Es gebe eine geeignete Person, die für diese wichtige Funktion auch längerfristig in Betracht käme.

Zwei Interessenten für die Stellvertreter-Posten des Stadtwehrleiters

Als die Kommune im vergangenen Jahr die ehrenamtlichen Stellen des Stadtwehrleiters und zweier Stellvertreter ausgeschrieben hatte, gab es zuerst keine Bewerbungen. Erst nach einer Fristverlängerung hatten sich zwei Interessenten für die Stellvertreter-Posten gemeldet, keiner allerdings für die Führungsposition.

Rudolph hatte damals bereits angekündigt, nach einer geeigneten Person unter den Kameradinnen und Kameraden der fünf zum Stadtgebiet gehörenden Freiwilligen Feuerwehren suchen zu wollen und den Stadtwehrleiter am Ende dieses Prozesses qua Amt benennen zu wollen.

Langjähriger Stadtwehrleiter bemängelt Zusammenarbeit mit der Stadt

An den Wehrmitgliedern ist es darüber hinaus, in einer Versammlung eine neue Stadtwehrleitung zu wählen. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Eingliederung Narsdorfs in die Stadt Geithain, die im Sommer 2017 geschah.

Der alte Geithainer Stadtwehrleiter Quelle: Jens Paul Taubert

Geithains bisheriger langjähriger Stadtwehrleiter Jens Krznaric und sein Stellvertreter Holger Gwodzd hatten erklärt, für diese Funktionen nach zwei Amtszeiten nicht erneut zur Verfügung zu stehen. Sie begründeten ihre Entscheidung mit der aus ihrer Sicht völlig unzureichenden Bereitschaft des Bürgermeisters, mit der Stadtwehrleitung zusammenzuarbeiten. Es mache für sie deshalb keinen Sinn, erneut zu kandidieren. Ihre Amtszeit lief damit Ende 2018 aus.

Von es