Geithain

Gleich zwei Mal wurde am in der Nacht von Sonntag auf Montag in Geithain eingebrochen: Unbekannte drangen zum einen in ein Fitnessstudio ein. Sie brachen ein Fenster auf und hatten so Zutritt zu den Sport- und Büroräumen. Dort öffneten und durchsuchten sie die Schränke und stahlen eine Geldbörse mit einem zweistelligen und die Kasse mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Diebe brechen in Geithainer Arztpraxis ein

In der gleichen Nacht verschafften sich Unbekannte zum anderen Zutritt zu einer Arztpraxis in der Schillerstraße von Geithain. Ein Fenster und die Hintertür wurden beschädigt, aus den Räumen fehlte aber nichts. Die Polizei ermittelt.

Von LVZ/gap