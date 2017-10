Geithain: Zuschlag für Kitas an Verein Muldentaler Jugendhäuser

Die Kindertagesstätten „Rasselbande“ in Narsdorf und „Abenteuerland“ in Ossa haben mit dem Jahresbeginn 2018 einen neuen Träger: Der Verein Muldentaler Jugendhäuser mit Sitz in Rochlitz erhielt den Zuschlag. Um die Trägerschaft hatten sich vier Institutionen beworben.