Geithain. Geithain gewinnt die Souveränität über seine Finanzen zurück. Vom konsequenten Blick auf die Zahlen lassen will die Kommune aber auch dann nicht, wenn das Kommunalamt sein Spar-Diktat aufhebt. Einstimmig billigte der Stadtrat am Dienstagabend den Haushalt für 2017. Geithain gehört damit zu den ersten Kommunen im Landkreis, die den Etat verabschiedeten.

Der Landkreis habe signalisiert, sagte Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) bereits auf dem Neujahrsempfang, die Stadt aus der Pflicht zur Haushalt-Konsolidierung zu entlassen. Dieses Ziel habe er etwas schneller erreicht als gedacht, sagte er: „Das ist ein wichtiger Schritt, um wieder allein handlungsfähig zu werden.“ Er dankte Parlament und Verwaltung für die Unterstützung auf diesem vor anderthalb Jahren eingeschlagenen Weg.

Aktuell sei die Kassenlage noch angespannt, sagte Kämmerer Michael Bochmann, der den Haushalt und die Finanzplanung der kommenden Jahre erläuterte. Doch die Erlöse durch die Verkäufe kommunaler Wohnungen im Neubau- und im Altneubaugebiet, die Ablösung des Mietvertrages für die Mehrzweckhalle und verschiedene Punkte des Konsolidierungskonzeptes zeigten binnen Kurzem und nachhaltig ihre Wirkung. Ein Zeichen dafür: die in den nächsten Monaten deutlich sinkende Pro-Kopf-Verschuldung von 690 auf 260 Euro.

„Wir werden auch in der Zukunft alle Fördermöglichkeiten nutzen. Und wir werden weiterhin alle Ausgaben einer kritischen Prüfung unterziehen“, so Bochmann. Der Bürgermeister bekräftigte Letzteres durch die Ankündigung, der Stadtrat werde auf seiner Sitzung im Februar zwar das Haushaltstruktur-Konzept aufheben, es aber „freiwillig für uns selbst in den nächsten Jahren weiterführen“.

Teil des Etats sind zahlreiche Vorhaben umfassende Listen mit Investitionen und Instandsetzungen. Zu den großen Investitionen zählt der Ausbau der innerstädtischen Nikolaistraße. Vor dem eigentlichen Straßenbau müssen die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain Kanäle und Leitungen erneuern. „Wir hoffen, dass das zügig geschieht, damit wir den Straßenbau noch 2017 beenden können“, sagte Kerstin Jesierski von der Bauverwaltung. Das sei erforderlich wegen der Abrechnung der Fördermittel. Allein der Straßenbau wird auf 380 000 Euro veranschlagt. Weniger als ein Drittel der Summe genügt, um die Straße Rosental auszubauen. Auch hier wird vor dem Straßen- der (allerdings weniger aufwendige) Kanalbau nötig. Auf der Liste steht ferner unter anderem ein neues Physikkabinett für die Paul-Guenther-Schule.

Der Ausbau der Eisenbahnstraße (B 7) auf der gesamten Länge von der Tautenhainer bis zur Colditzer Straße, den das Landesamt für Straßenbau und Verkehr plant, dürfte – das mutmaßt man im Rathaus – erst 2018 erfolgen. Schließlich will der Landkreis in diesem Jahr die Rosa-Luxemburg-Straße in Tautenhain zur Baustelle machen; die Umleitung würde über Geithain führen. Die Stadt wäre mit Kreuzungsausbauten, Gehwegen und Straßenbeleuchtung mit im Boot.

Unter Instandsetzung fällt, was die Stadt mindestens ein Jahrzehnt schon vor sich herschiebt: Das Depot der Freiwilligen Feuerwehr kommt 2017 endlich unter ein neues Dach; zudem wird die Fassade gedämmt. Das aktuelle Gebäude des Bauhofes wird mit neuer Heizung und neuem Sanitärtrakt versehen. Außerdem ist eine Summe für Instandhaltungen in der Paul-Guenther-Schule vorgesehen.

Nicht zuletzt ist für die Geithainer das relevant: Die Stadt lässt die Hebesätze für Steuern unverändert. Die Grundsteuer A bleibt bei 350 Prozent, die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke bei 420 Prozent. Unternehmer haben 390 Prozent an Gewerbesteuer zu zahlen.

Der Haushalt, in den Ausschüssen und im Rat bereits diskutiert und über den Jahreswechsel öffentlich ausgelegt, fand einhellige Zustimmung. Gabriele Sporbert (CDU): „Dieser Haushalt zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.“

Von Ekkehard Schulreich