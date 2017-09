Geithain erschließt Förderquellen für grüne Projekte

Geithain. Der Bau eines Wassergartens südlich der Geithainer Altstadt wird greifbarer. Die von der Stadtverwaltung entwickelte und im Frühsommer vorgestellte Vision soll auf Parzellen an der Eula umgesetzt werden, die die Kleingärtner der Alten Heimat nicht mehr bewirtschaften. „Wir sehen gute Chancen, dafür eine Förderung zu bekommen, und reichen jetzt einen Antrag ein“, sagt Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) nach Gesprächen mit Fördermittel-Gebern in Dresden. Noch nicht so weit gediehen seien die zwei Vorhaben, die damit im unmittelbaren räumlichen und gestalterischen Zusammenhang stehen. Für einen Stadtgarten in der Aue – möglichst mit Rollschuh- und Skaterbahn, BMX-Strecke, Grillplatz und vor allem Bänken inmitten von Grün – soll bis Anfang 2018 über andere Förderprogramme Geld akquiriert werden. Die Umsetzung dürfte sich dann über mehrere Jahre erstecken.

Bisher nicht fündig geworden bei Finanzierungsquellen ist die Stadt im Falle des Wickershainer Bolzplatzes und des Hartplatzes am Oberfürstenteich , so Rudolph: „Wir bleiben aber dran, verlieren das nicht aus den Augen.“

Von Ekkehard Schulreich