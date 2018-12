Geithain

Um die Ganztags- und Hortbetreuung in der Geithainer Paul-Guenther-Schule zu verbessern und Kapazitäten auszubauen, nimmt die Kommune bis zum Sommer erhebliche Mittel aus dem sächsischen Förderprogramm für Schul-Investitionen in Anspruch. Im Zuge dessen überträgt die Saxony International School, die in der Stadt neben den Gymnasien eine nicht staatliche Grundschule betreibt, ihre Landesmittel auf die Kommune.

„Wir haben eine Vereinbarung unterschrieben, dass wir dieses Geld für die Paul-Guenther-Schule verwenden können“, sagte Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Auf der Stadtratssitzung am Dienstagabend, die in der Grundschule in Narsdorf stattfand, zeigte er das entsprechende Schriftstück, um Zweifler an diesem Kurs zu beruhigen.

Hortbetreuung der staatlichen Grundschule in der Paul-Guenther-Schule

Dass in der Konsequenz die Hortbetreuung der privaten Grundschule in der Kindertagesstätte „Little Stars“ erfolgen soll, die der staatlichen Grundschule aber in einem Flügel der Paul-Guenther-Schule konzentriert wird, hatte unter der Elternschaft für Kontroversen gesorgt.

Geithains Bürgermeister Frank Rudolph Quelle: Jens Paul Taubert

Der Bürgermeister habe „über die Köpfe der Eltern etwas in Gang gesetzt“, kritisierte Thomas Lang (Linke). Es sei fatal, wenn Eltern von den Veränderungen zuerst in der Zeitung läsen. Hätte die Verwaltung ihre Pläne offen kommuniziert, hätte viel Unmut vermieden werden können.

Den Beschluss zur Sanierung von Klassenräumen und Fachkabinetten in der Paul-Guenther-Schule, der auf der Tagesordnung stand, unterstütze man zwar im Kern, so Lang. Wegen der Art und Weise des Umgangs mit den Eltern aber werde man sich der Stimme enthalten. Die Abstimmung erbrachte dennoch eine Mehrheit bei vier Enthaltungen und einer Gegenstimme.

Mathe in der Klasse 8 der Paul-Guenther-Schule in Geithain. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Kommune verspricht sich positive Effekte für alle. Unter anderem würde der Weg der Mädchen und Jungen nach Unterrichtsschluss hinüber nach Geithain-West entfallen. Die Paul-Guenther-Schule biete, so steht es in der Vorlage, ausreichend Platz, um durch „die Neuordnung von Räumlichkeiten das Ineinandergreifen von Unterricht und Ganztagsbetreuung effektiver zu gestalten“.

Neugestaltung des Schulgartens an der Paul-Guenther-Schule

Ohne Diskussion stimmte der Stadtrat danach der Neugestaltung des Schulgartens und der Schaffung eines Grünen Klassenzimmers an der Paul-Guenther-Schule zu. Der Schulgarten, der sich aktuell jenseits der viel befahrenen Grimmaischen Straße befindet, soll auf das Schulareal umziehen. Das Grüne Klassenzimmer erhält eine überdachte Sitzmöglichkeit für mindestens zwei Dutzend Schüler. Das Konzept wurde mit Grund- und Oberschule abgestimmt.

Zum Dritten stimmte der Stadtrat zu, das Klima-Lüftungs-Gerät für das Lehrschwimmbecken in der Paul-Guenther-Schule zu ersetzen. Die Investition ist nötig, um den Betrieb des Beckens, das in den sechziger Jahren errichtet wurde und das beide Geithainer Grundschulen nutzen, zu sichern.

Von Ekkehard Schulreich