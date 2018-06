Geithain

Cocker in Geithain: In Persona war der Mann mit der Reibeisen-Stimme beim Stadt- und Vereinsfest nicht zugegen, musikalisch allerdings überzeugend – dank Mr. Joe und Band, die vor einem mehrhundertköpfigen Publikum am Freitagabend den Auftakt des Geithainer Stadtfestes markierten. Hochkarätig besetzt war die Festzelt-Bühne im Henning-Frenzel-Stadion auch an den beiden folgenden Abenden: mit den „Partyteufeln“ am Sonnabend und den „Firebirds“ zum Ausklang. Nach anderthalb Jahrzehnten hatten sich Geithainer Vereine, Unternehmen, Bürger wieder zusammengefunden, um ein großes Fest auszurichten. Der Funke sprang über, auch wenn das Feiern ein anderes war als in den neunziger Jahren und nach der Jahrtausendwende.

„Das Fest ist eine Super-Sache. Im Zelt war richtig Stimmung“, meinte Bernd Gaudek. Wichtig sei, sagte das Mitglied der Geithainer Schützengesellschaft, dass viele ihren Beitrag zum Erfolg einer solchen Veranstaltung leisteten. Die Schützen taten es, indem sie im Stadiongebäude eine Simulations-Laserschießanlage aufgebaut hatten und die virtuellen Tontauben nicht weit kommen ließen. Nicht nur die Geithainer konnten sie hier ausprobieren, auch die Sportschützengesellschaft aus dem fränkischen Partnerort Veitshöchheim.

„Das Fest ist eine hervorragende Gelegenheit, die Kontakte zwischen unseren Vereinen aufzufrischen“, meinte Gabriele Quast, die Erste Schützenmeisterin. Roman Pfeuffer, Zweiter Schützenmeister, unterstrich das: „Wir verstehen uns, wollen die Verbindung bewahren.“ Das ist ganz im Sinne der Geithainer um den Vorsitzenden Frank Kirschner: „Wir mögen uns, ganz einfach.“

Zur Galerie Drei Tage wurde das Henning-Frenzel-Stadion in Geithain zur großen Showbühne

Karsten Gerlach erinnert sich gern an frühere Vereinsfeste. Damals wohnte er noch in Roda; diesmal reiste er extra aus Saalfeld an – und wurde nicht enttäuscht. Von außerhalb kam auch Thomas Beßert mit seiner Familie, allerdings aus dem näheren Frauendorf. Dort wurde am Wochenende selbst das traditionelle Vereinsfest zum 24. Mal gefeiert, der gebürtige Geithainer wollte sich beides nicht entgehen lassen. Die Geithainer Umzüge, sagte er, seien seinerzeit großartig gewesen: „Und ich hätte mir ein paar Schausteller gewünscht, eine Berg-und-Tal-Bahn.“

Tierpark Keinesfalls als eine Gegenveranstaltung, allenfalls als einen ruhigen Gegenpol wollte der Tierparkverein verstanden wissen, was nördlich der Innenstadt passierte. Spielzeug-Flohmarkt und Plüschtier-Versteigerung, Glücksrad und Bobbycar-Wippe begeisterten die Jüngsten, während Eltern und Großeltern unter dem Dach der großen Bäume eine Kaffeerast einlegten. „Der Tierpark ist ein Anziehungspunkt für Geithain. Jedes Mal, wenn ich mit den Kindern in meine alte Heimat komme, ist ein Besuch Pflicht“, sagte Manuela Naumann, die inzwischen in Nordhausen lebt. Aber auch das Stadt- und Vereinsfest interessierte sie, denn: „Damals bei den Umzügen bin ich beim TSV mitgelaufen, das war immer schön.“ Die Wiederauflage des Festes gefiel auch ihrer Mutter Barbara Naumann: „Gut, dass es unten im Stadion stattfindet. Auf dem Markt wäre es für viele zu laut.“ Rita und Lothar Herrmann bevorzugten die Ruhe des Parks: „Er ist für Kinder ein Magnet. Er muss unbedingt bleiben.“ Extra wegen der Tiere hatten sich Denise Kertscher und David Sawatzki mit Pia und Lias von Frohburg aus auf den Weg gemacht: „Es ist sehr schön hier, nicht nur für die Jüngsten.“ Dass es so bleibt, dafür tragen die Mitglieder des Vereins, die ehrenamtlichen Helfer, die Tierpaten Sorge. Eine Sorge weniger habe man jetzt in Transportfragen, meinte Thomas Muhl vom Vorstand: „Freunde des Tierparks stellen jetzt eine Futterkiste zur Verfügung und lösen damit ein Kernproblem.“ Besagte „Futterkiste“ hat vier Räder, einen großen Stauraum, ist feuerrot: ein VW T4, der bisheriges Improvisieren verzichtbar macht.

Philipp Plaschtokat aus Jahnshain war beeindruckt, dass das Zelt schon am Nachmittag gut gefüllt war. Das Blasorchester des Musikvereins spielte, die Bigband folgte – „allerdings hätte ich erwartet, dass mitten auf dem Markt auch etwas los ist“. Vor dem Zelt, wo ein frisches Lüftchen wehte, hatte Ingeburg Pehnert Platz genommen, um zu lauschen. „Ein schönes Fest. Vor den Organisatoren kann man nur den Hut ziehen.“

Heimatverein Um Historisches ging es an zwei Orten: Das Heimatmuseum zeigte am Sonnabendnachmittag zahlreiche kleine Filme, die vor Jahrzehnten der Filmklub Geithain drehte. Die Flimmerstunde regte nicht nur das Erinnern an – sie half auch, das eine oder andere Gezeigte historisch einzuordnen, da es mitunter an diesen Informationen fehlt. Auf wuchtigen Stufen hoch hinaus musste, wer im Pulverturm, Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung, Uwe Gerschlers Bilder sehen wollte. Noch bis Mitte August gibt es die Bilderschau von Burgen, Kirchen und Landschaften; der Bildungsträger FAW öffnet den Turm an jedem ersten und dritten Wochenende. Nicht zu vergessen: der herrliche Blick auf die Stadt. Junge Besucher hatten auch hier die Möglichkeit, sich von Mädchen des Geithainer GCC schminken zu lassen.

Ein paar Meter entfernt tobten Kinder auf einer Monstertruck-Hüpfburg, ließen sich vom GCC schminken, bemalten am Stand der DRK-Werkstätten kleine Figuren. Ein mehrere Dutzend Helfer zählendes Team und einheimische Geschäftsleute und Gastronomen kümmerten sich um Speisen und Getränke.

Frank Rudolph (UWG), heute Bürgermeister und Chef-Organisator der früheren Stadt- und Vereinsfeste, genoss sichtlich die Atmosphäre. „So viele haben mitgeholfen, ihren Beitrag geleistet. Auch die Unternehmen ließen sich nicht bitten. Offenbar war es höchste Zeit für so ein Fest“, meinte er.

Geithain, das hat gerockt! 😎🎸 Die nächsten Termine: 🔸 30.06. Bleicherode 🔸 28.07. Schwarzenberg Kommt vorbei! Wir freuen uns 🤗 Gepostet von Mr. Joe - Die Joe Cocker Revival Show am Samstag, 16. Juni 2018

Ein Fest, das nicht nur die Menschen zusammenführe, sondern auch Rathaus und einheimische Wirtschaft. Dass im Sommer 2019 das nächste Fest dieser Größenordnung folgen werde, dieses Versprechen wollte Rudolph an diesem Wochenende aber nicht vorschnell geben. Vielmehr gab er sich der Vorfreude hin auf das WM-Spiel Deutschlang gegen Mexiko, im brodelnden Zelt auf großformatige LED-Wand übertragen, und auf die „Firebirds“.

SV Geithain Zeigen, dass Tischtennis ein großartiger Sport ist, wollte die Abteilung Tischtennis des SV Geithain in der Turnhalle der Paul-Guenther-Schule. Neben mehreren grünen Tischen hatten sie ihre Ballmaschine aufgebaut. Zahlreiche Mädchen und Jungen des Vereins kamen, brachten einige Eltern mit. „Doch wir hatten uns eine größere Resonanz erhofft“, sagte Jens Schulz. Nicht zuletzt auch deshalb, weil man sich immer über neue Mitspieler freue, egal ob bei den Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-Teams. Immerhin stehe man bis zur 2. Bezirksliga im Spielbetrieb. „Die Ballmaschine ist der Hit“, bestätigte Hendrik Neuhaus. An ihr könne man diverse Ballsituationen trainieren. Apropos Training: Das findet jeden Mittwoch und Freitag statt, 16 Uhr beginnend mit den Kindern, denen sich Jugend und Erwachsene anschließen. Wer Interesse hat, in der Turnhalle sehen lassen.

Von Ekkehard Schulreich