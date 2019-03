Geithain

Brandis, Borsdorf, Trebsen, Bad Lausick - und nun Geithain: Die Deutsche Glasfaser GmbH konzentriert sich seit Monaten in Sachsen auf den Landkreis Leipzig, wenn es um den Netzausbau geht. In der Sitzung des Stadtrates am Dienstagabend umriss Michael Kölling, Regionalleiter Mitteldeutschland, die Pläne seines Unternehmens für das Geithainer Stadtgebiet. Allerdings fokussiere man sich auf das Kernstadtgebiet, Geithain-West und den Ortsteil Wickershain. Alle anderen Ortsteile, wo die Breitband-Versorgung ebenso zum Teil ungenügend ist, hat die Deutsche Glasfaser keine Ambitionen zu investieren - weil es sich schlicht nicht rechnet.

Bandbreite 200 bis 1000 MB

Würde sich die Stadt für eine Zusammenarbeit erwärmen und einen Vertrag mit dem Unternehmen abschließen, sei der Netzausbau bis Anfang 2021 realistisch, warb Kölling: „Vorausgesetzt, wir erreichen mindestens 40 Prozent der Haushalte.“ Gebe es genügend Interessenten, würde das Netz so ausgebaut, dass ein späterer Anschluss weiterer Grundstücke ohne Schwierigkeiten möglich sei - etwa, wenn sich ein Eigentümer erst nachträglich dafür entscheide, das Angebot anzunehmen. Sein Unternehmen, das den privaten Haushalten Bandbreiten von 200, 400, 600 und 1000 MBit anbiete, baue ohne Fördermittel und ohne Kosten für die Kommune.

Focus auf die Kernstadt

Köllings Offerte stieß im Stadtrat - wie kürzlich schon in Bad Lausick - auf Interesse. Auch auf den Besucherbänken war zu hören, dass der Netzausbau unbedingt voran gebracht werden müsse. Steffen Harzendorf (Freie Wähler Narsdorf) legte allerdings Wert darauf, die Beschlussvorlage präziser zu fassen: Es gehe schließlich nicht um eine Verbesserung der Breitbandversorgung in Geithain und den Ortsteilen, sondern nur um die Stadt und einen Ortsteil: „Die anderen haben davon ja nichts.“ Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) kündigte eine Einwohnerversammlung im Bürgerhaus an. Die könnte eventuell schon im April stattfinden. Auf ihr könne man Details des Ausbaus und die Konditionen besprechen. Der Stadtrat beauftragte den Bürgermeister, mit den Anbieter in Vertragsverhandlungen einzutreten.

Von Ekkehard Schulreich