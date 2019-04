Geithain

Unklarheiten gab es bei manchem Geithainer Stadtrat, als über die Klarstellungssatzungen für Mark Ottenhain und Wickershain beschlossen werden sollte. Die Satzungen sollen in den Ortsteilen baurechtlich den Innenbereich von Außenbereich abgrenzen und damit zeigen, wo bei gesicherter Erschließung eine Bebauung grundsätzlich möglich ist. Im Falle Mark Ottenhains äußerte André Brendemühl ( CDU) Kritik daran, dass das letzte Gut am Ortsausgang Richtung Colditzer Kreuz nicht einbezogen werden sollte. „In Wickershain haben wir doch dieselbe Situation. Da wird es gemacht, hier nicht“, sagte er. Und stellte den Antrag, das Grundstück in den Geltungsbereich der Satzung mit aufzunehmen.

Eine Klarstellungssatzung sei dafür nicht das geeignete Mittel, widersprach Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Bei Bedarf müsse eine Erschließungssatzung her, wenn auf dieser Parzelle baulich etwas geschehen solle. „Wir müssen uns an das Baugesetz halten“; anderenfalls habe die Satzung keinen Bestand und werde vom Landkreis kassiert. Besagtes Grundstück liege ein Stück von der Siedlung entfernt. Diese räumliche Trennung verhindere die Aufnahme. Mario Frommhold ( CDU), selbst Bauplaner, unterstützte diese Argumentation: „Dass es sich um einen einzelnen Hof handelt, sieht jeder. Das ist nachvollziehbar.“ Brendemühls Antrag fand keine Mehrheit; die Satzung wurde danach beschlossen.

Beschlossen wurde die vergleichbare Satzung für Wickershain. In nächster Zeit habe man auch andere Ortsteile unter diesem Aspekt zu betrachten, sagte Rudolph: „Wir werden dann immer wieder zu diskutieren haben, was wir in die Satzung rein nehmen und was nicht.“ Gerade in Rathendorf sei die Sache aufgrund der Siedlungsstruktur kompliziert.

Von Ekkehard Schulreich