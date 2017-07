Geithain sucht neuen Träger für Kindertagesstätten in Ossa und Narsdorf

Der Verein Ländliches Leben zieht sich zurück: Die Kindertagesstätten „Abenteuerland“ in Ossa und „Rasselbande“ in Narsdorf kommen unter neue Regie. Eltern und Erzieher betrachten den Wechsel relativ unaufgeregt. Sie sehen beide Einrichtungen etabliert. Ein neuer Betreiber findet vieles, an das er anknüpfen kann.