Geithain

Tradition und Innovation gingen bei der diesjährigen Eröffnung der fünften Jahreszeit im Geithainer Bürgerhaus Hand in Hand: Denn zum ersten Mal überhaupt gestalteten der Geithainer Carneval Club (GCC) und der Feuerwehr-Karneval-Klub (FKK) Narsdorf ein gemeinsames Programm. Narsdorf gehört seit 1. Juli 2017 offiziell zu Geithain, da lag eine engere Zusammenarbeit auf der Hand. „Die Narsdorfer treten eigentlich nie im November auf, wir haben sie einfach überredet“, so Sprecher Thomas Lang vom GCC. Die Narsdorfer zögerten nicht lange und stellten kurzerhand mit den Kollegen vom GCC ein gemeinsames Eröffnungsprogramm zusammen. Gründe zum Feiern gab es genug, schließlich eröffnete der GCC jetzt seine 32. Saison. „Mit unseren Garden zählen wir 70 Mitglieder, das ist schon eine ganz ordentliche Zahl“, so Lang. Nachwuchssorgen habe man nicht. „Doch natürlich freuen wir uns über jeden jungen Menschen, der zu uns kommt.“

Die „frisch eingemeindeten“ Narsdorfer können in Sachen Karneval noch bessere Zahlen vorweisen. „Wir haben 85 Mitglieder“, sagte Axel Harzendorf, Präsident des FKK. In der vergangenen Saison sei sein Verein zwar schon als Gast bei den Veranstaltungen des GCC dabei gewesen, doch ein gemeinsam gestaltetes Programm sei eine Premiere. Sichtbares Zeichen war unter anderem der Auftritt der Showtanzmädels beider Vereine. „Das ist wirklich unser heutiges Highlight“, betonte Harzendorf. Bereits jetzt haben die Narsdorfer ihren großen Jahrestag im Blick. „Uns gibt es seit 1980, deshalb wird natürlich im Jahr 2020 kräftig gefeiert.“

Zur Galerie In Geithain traten die einheimischen mit den Narsdorfer Narren gemeinsam auf die Bühne

Neu war übrigens auch die Art des Empfangs der Gäste am Eingang des Bürgersaals: Dort verteilte Kathrin Hendriock kostenlosen Glühwein. „Bei dem regnerischen Wetter ist das heute doch genau richtig.“

Aloha he, der GCC sticht in See

Der GCC stellt seine aktuelle Saison unter das Motto „Aloha he, der GCC sticht in See“, während der FKK meint „Der FKK ist außer Rand und Band und feiert im Schlaraffenland“. Unterschiedliches Motto, gemeinsame „Schnittmenge“: Am Sonntag wurde die Krawatte von Geithains Bürgermeister Frank Rudolph ein Stück kürzer gemacht. Seinen Amtsschlüssel gab der Stadtchef an den GCC-Präsidenten Jan Seitz ab, während sich der Narsdorfer Axel Harzendorf die Amtskette sicherte. „Der Bürgermeister kann jetzt bis Februar zu Hause bleiben“, fand Thomas Lang – schob allerdings noch nach, dass er dies bitte nicht wörtlich nehmen sollte.

Einen Sommer nähen für die Kostüme

Die Geithainer rote Garde glänzte gestern ganz besonders - kein Wunder, hatte doch Martina Weise in mühevoller Arbeit zwölf Kostüme genäht. Die heute 60-Jährige hatte einst Schneiderin gelernt und arbeitet heute in der Stadtverwaltung. „Das Nähen war in diesem Jahr meine Sommerbeschäftigung, da musste der Garten oft warten“, verriet sie. Für ihren GCC nähte sie von Anfang an die Kostüme, mittlerweile also bereits 33 Jahre. „Damals war ich selbst Karnevals-Prinzessin, seitdem sitze ich für den Verein an der Nähmaschine.“ Bei der Anfertigung der vielen Showkostüme wirkt zudem Elke Kruppe mit. „Sie kümmert sich auch um die Kopfbedeckungen.“ Apropos Prinzessin: In diesem Jahr übernahmen Isabel I. und Daniel I. die fürstliche Narrenregentschaft in Geithain. Bis Februar dürfen sie sich als nun als Stadtoberhäupter fühlen.

Von Bert Endruszeit