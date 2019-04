Frohburg

Eine tierische Vesper soll im Geithainer Tierpark künftig an Sonntagnachmittagen Generationen zusammenführen: Mit dieser Idee kann der Tierpark-Verein punkten bei jenem Wettbewerb, den die Leader-Region Land des Roten Porphyrs auslobte.

30 Projekte wurden eingereicht. Die Geithainer kamen auf Rang drei und dürfen sich damit über ein Preisgeld freuen. Ein dritter Platz zuerkannt wurde ebenso dem Bürgerverein JaLiMeu.

Er plant eine Freiluft-Bibliothek in Bushaltestellen der drei Dörfer Jahnshain, Linda und Meusdorf sowie literarische Veranstaltungen. Platz drei gilt ebenso für die Landfrauen-Gruppe „Sonneninsel“ in Langenleuba-Oberhain, die ein großes Insekten-Hotel bauen will.

Preisträger vom Tourismusvereins Borna und Kohrener Land ausgezeichnet

Bekannt gegeben wurden die Preisträger am Montagabend im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Tourismusvereins Borna und Kohrener Land, die in Frohburg stattfand. Zum Sieger kürte die Jury den Verein Generationenbahnhof Erlau mit „ Erlau spielt“. Zweite Plätze erreichten die Naturschutzstation Weiditz und der Evangelische Schulverein Rochlitzer Land.

Drittplatziert wurde neben Geithain, Oberhain und JaLiMeu der Peniger Brauverein. Für die Platzierten gibt es Preisgelder zwischen 1000 und 800 Euro. Alle anderen Teilnehmer erhalten eine geringere Sonder-Förderung. Der im November vergangenen Jahres ausgelobte Wettbewerb wird getragen vom Tourismusverein Borna und Kohrener Land und vom Heimat- und Verkehrsverein Rochlitzer Muldental.

Von es