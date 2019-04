Geithain

Voraussichtlich nach den Sommerferien soll es in Geithain wieder offene Angebote für Heranwachsende geben – in Verantwortung der Kommune: Das sicherte Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) am Dienstagabend im Stadtrat zu. Er reagierte damit auf einen Antrag der CDU. Fraktionschefin Gabriele Sporbert hatte darin gefordert, geeignete Räume zur Verfügung zu stellen und die Option des Landkreises zu nutzen, der eine Fachkraft finanzieren würde. Das Parlament stimmte dem Vorstoß einhellig zu. Ein Missstand werde beseitigt, den der Stadtrat allerdings, sagte Jörg Naumann (Linke), über Monate und Jahre seit der Schließung des Jugendhauses R9 im Rosental anno 2016 hingenommen habe.

CDU : Kommunen können es gut selbst

„Es gibt mehrere Kommunen im Landkreis, die gute Erfahrungen machen mit der Kinder- und Jugendarbeit, die sie in die eigenen Hände nehmen“, sagte Gabriele Sporbert. Sie nannte die Stadt Groitzsch, verwies aber auch auf Geithains fränkischen Partnerort Veitshöchheim. Seit der Nichtverlängerung der Sozialpädagogen-Stelle für Geithain und Kohren-Sahlis im vergangenen Herbst gebe es kein solches Angebot mehr. Das sei nicht gut, und es widerspreche der Jugendhilfeplanung des Kreises. Wenn es auch „in der Vergangenheit immer wieder Reibungspunkte und Konflikte verschiedener Art“ gegeben habe, sollte sich die Stadt doch zu einer neuerlichen „Teilnutzung nach der Sanierung im R9“ bekennen. Den CDU-Antrag mit unterzeichnet hatten Vertreter der Freien Wähler Narsdorf.

Kritiker: Seit 2016 tatenlos gewesen

Eine kritische Frage kam aus der eigenen Fraktion von André Brendemühl: „Warum hat man die ganze Zeit zugeguckt, wie alles zugemacht wird?“ Der jetzige Vorstoß sei doch Wahlkampf, meinte Brendemühl, der nicht wieder für die CDU antritt. „Bestenfalls eine Absichtserklärung“ nannte Udo Berger (Pro staatliche Schule) den Antrag.

Stadt und Kindervereinigung Leipzig trennten sich 2016: Das R9 schloss. Quelle: Andreas Döring

„Ich hoffe, dass es mit dem Antrag ein bisschen vorwärts geht“, meinte Jörg Naumann. Die Linke habe sich schon vor drei Jahren für die Wiedereröffnung des Treffs eingesetzt – leider ohne Widerhall bei den anderen Fraktionen: „Seither hat man die Karre immer wieder gegen die Wand fahren lassen.“

Bürgermeister: Drei Räume werden saniert

Bürgermeister Frank Rudolph setzte dem Antrag nichts entgegen. „Wir sind schon bei der Einholung von Angeboten.“ Ziel sei es, drei Räume „bis zum Ende der großen Ferien zu realisieren“. Sie würden saniert und eingerichtet. Sobald man den Zeitpunkt der Fertigstellung verlässlich benennen könne, werde man die Stelle dafür ausschreiben, präzisierte er auf LVZ-Nachfrage. Der Landkreis trägt eine 75-Prozent-Vollzeitstelle. Genüge das nicht, um alle Aufgaben abzudecken, müsse die Stadt gegebenenfalls aufstocken. R9 werde der Treff dann nicht mehr heißen, so Rudolph; das sei ein Wunsch der Linken. Die Einrichtung firmiere dann kurz und bündig unter Jugendhaus Geithain.

Von Ekkehard Schulreich