Geithain

Ab 24. April wird ein Teil der Bundesstraße 7 in Geithain zur Großbaustelle: Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) startet den mehrfach verschobenen Ausbau der Eisenbahnstraße. Die rund 1,2 Kilometer lange Trasse, die parallel zur S-Bahn-Strecke verläuft, wird in vier Abschnitten bis zum Sommer nächsten Jahres grundhaft ausgebaut – jeweils unter Vollsperrung. Für den überörtlichen Verkehr gilt eine weiträumige Umleitung.

Begonnen wird in der Grimmaischen Straße, wo der Ausbau im vergangenen Herbst endete, erläutert Nicole Wernicke von der Pressestelle der Behörde. Abschnitt eins reicht bis westlich der Schillerstraße. Danach wird bis westlicher August-Bebel-Straße gebaut, einschließlich der Einmündung Schillerstraße.

Abschnitt drei betrifft den Knotenpunkt Louis-Petermann-Straße/ Bahnhofstraße samt der südlichen Fläche der Eisenbahnstraße bis zur August-Bebel-Straße. Der Lückenschluss bis zur Colditzer Straße firmiert als Bauabschnitt vier.

Gebaut wird in Geithain in vier Abschnitten

„In allen Bauabschnitten ist die vollständige Erneuerung des Oberbaus in einer Dicke von rund 75 Zentimetern vorgesehen. Innerhalb des Baufeldes liegende Leitungen werden durch OEWA, Telekom, Mitnetz Gas und Mitnetz Strom teilweise ausgetauscht oder umverlegt“, so Wernicke. „Unter Beibehaltung der bestehenden Verkehrsbeziehungen wird der Großteil der Gehwege und Parkstellflächen sowie der Knotenpunkt Eisenbahnstraße/ Bahnhofstraße/ Louis-Petermann-Straße neu gestaltet.“

Für Fahrradfahrer werden Schutzstreifen hergestellt. Die Palisadenwand, die eine Böschung an der Colditzer Straße stützt, wird durch eine Gabionenwand ersetzt. Außerdem würden alle drei Bahnübergänge durch die Deutsche Bahn erneuert.

Der Verkehr wird über die Staatsstraße nach Narsdorf, die B 175 bis Wernsdorf und die alte B 95 in Richtung Norden bis zum Eschefelder Kreuz umgeleitet. Nördlich erfolgt die Umleitung über Ebersbach und die Staatsstraße 242 zurück zur B 7.

2,6 Millionen Euro werden investiert

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 2,6 Millionen Euro, von denen der Bund zwei Millionen Euro und Sachsen 76.000 Euro tragen. Die Stadt Geithain muss knapp 500.000 Euro aufbringen, um Gehwege und Straßenbeleuchtung zu erneuern. Sie erhält eine 90-prozentige Förderung vom Freistaat.

Stadt will Stadttor Richtung Zentrum öffnen

Da die Baustelle erhebliche Auswirkungen auch auf die innerörtlichen Verkehrsströme hat, kündigte Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) an, das Stadttor in Richtung Innenstadt für Autos zu öffnen. Das habe man bei vergangenen Baumaßnahmen erfolgreich praktiziert, sagte er. „Die Beschilderung ist bestellt.“ Man hoffe, alles bis zum Baubeginn oder in den Tagen unmittelbar danach hinzubekommen.

Man entspreche mit der Öffnung auch einem ausdrücklichen Wunsch des Gewerbevereins. Es sei sichergestellt, dass die Geschäfte in der historischen Innenstadt erreichbar seien. Dass die Baustelle dazu führen wird, dass sich der Verkehr innerorts verlagere und manche Straßen deutlicher frequentiert würden als sonst, lasse sich kaum vermeiden. Anwohner der Hospitalstraße etwa sehen dem Vorhaben mit gemischten Gefühlen entgegen. Sie befürchten eine noch kompliziertere Verkehrssituation und ein höheres Gefährdungspotenzial.

Von Ekkehard Schulreich