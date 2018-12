Geithain/Narsdorf

Ein Adventsturnen wollte Harald Krug Mitte der sechziger Jahre in Geithain ausrichten. Doch diesen Titel durfte er nicht auf die Plakate drucken: „Zu kirchlich klang das. Es wurde nicht genehmigt“, erinnert sich der heute 81-Jährige, damals Sportlehrer an der Geithainer Schule und Kreisturnwart.

Dass die Mädchen und Frauen aus fünf Städten sich in den Vorweihnachtstagen in der Turnhalle seiner Schule dennoch treffen konnten zu vier Wettkampf-Disziplinen, machte nur ein anderer Name möglich: Städteturnen. Trotz des Erfolgs war Krug die Veranstaltung durch politischen Druck vergällt. Er pochte nicht auf eine Neuauflage.

Die Turnerinnen der BSG Motor Geithain beim Städteturnen (von links): Ursula Haupt, Annegret Böhme, Sigrun Clauder, Roswitha Kiesler und Sabine Leibscher. Die Frau in Zivil gehörte nicht dazu. Quelle: Archiv Krug

1656 Begegnung mit Täve Schur

„Ich muss die Plakate von damals irgendwo haben. Aber ich finde sie nicht.“ Mehr als ein halbes Jahrhundert später sitzt Krug mit seiner Frau Herta (77) in dem kleinen Haus gegenüber von Narsdorfer Schule und Turnhalle. Im Fenster ein Schwibbogen und Kerzen, ein bisschen Weihnachtsstimmung. In Fotoalben ist er auf die Adventsturn-Episode gestoßen.

Er, der während seiner Sportlehrer-Ausbildung im damaligen Karl-Marx-Stadt „das Küken“ war, weil der Jüngste, der „als blutjunger Lehrer“ ab 1956 in Geithain agierte und parallel die Turnerinnen der BSG Motor betreute, ist seit Jahren an dieses Haus gebunden: 16 Stunden am Tag versorgen ihn Schläuche mit Sauerstoff. „Ich konnte früher auf Händen laufen“, sagt er. Und er erinnert sich gern an die Begegnung 1956 mit Täve, dem Radsport-Idol, das er als angehender Sportlehrer während der IX. Friedensfahrt betreuen durfte. Auch von Schur gibt es Fotos in seinem Album.

In seinem Fotoalbum bewahrt Harald Krug die Erinnerung an seine Begegnung mit Täve 1956 auf. Quelle: Archiv Krug

Zurück zum Advents- respektive Städteturnen: Athletinnen aus Frohburg, Bad Lausick, Rochlitz, Lunzenau und Geithain maßen sich damals am Barren und auf dem Schwebebalken, beim Pferdsprung und beim Bodenturnen. Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Geschehen auf den Matten. „Die Empore in der Turnhalle war damals noch nicht verschlossen.

Krug unterrichtete Polytechnik und Technisches Zeichnen

Es herrschte eine große Begeisterung.“ Krug, der ursprünglich Elektriker gelernt hatte, wechselte später an die alte Narsdorfer Schule. Hier im Dorf wurde er mit der Familie ansässig. „Weil es hier keine Turnhalle gab, wollte ich eine bauen. Wir haben deshalb verschiedene Scheuen inspiziert.“ Eine neue Schule gab es erst Ende der achtziger Jahre, die Mehrzweckhalle nach der Wende.

Krug unterrichtete auch Polytechnik und Technisches Zeichnen, schied wegen Berufsunfähigkeit vorzeitig aus. Mit seiner Frau Herta, Ingenieur-Ökonomin in der Landwirtschaft und zuletzt im Narsdorfer Kindergarten „ein Mädchen für alles“, hat er sich eingerichtet in dem kleinen Haus mit dem kleinen Garten, verfolgt die Gegenwart, zehrt von Erinnerungen. Zwei Kinder, fünf Enkel, ein Urenkel sind ihre Freude – und die Natur unmittelbar vor der Haustür.

Von Ekkehard Schulreich