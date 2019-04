Geithain

Blumengrüße aus eigener Produktion gehörten am Sonnabend zu den klaren Favoriten beim Tag der offenen Tür in den Geithainer DRK-Werkstätten. Denn was dort auf fast 900 Quadratmetern Gewächshausfläche gedeiht, trifft offenbar genau den Geschmack der Geithainer. „Ob Salat oder Stiefmütterchen, bei uns wächst richtig viel. Und auf unsere Laufkundschaft können wir uns immer verlassen“, sagte DRK-Mitarbeiterin Regina Schneider, die gemeinsam mit Anja Müller und Ron Schumann frische Blumen präsentierte. An den eigens aufgebauten Verkaufsständen konnten die Besucher nicht nur einen Eindruck von der Arbeit der Werkstätten bekommen, sondern auch noch etwas Gutes tun.

Jugendrotkreuz verkauft Bücher

So am Stand des Geithainer Jugendrotkreuzes. „Wir haben viele Bücher gesammelt, die wir heute zu Gunsten unseres Jugendrotkreuzes verkaufen“, sagte dessen Leiterin Jeanette Baronius. Gemeinsam mit ihrer Tochter Charlotte hatte sie einen regelrechten Bücherflohmarkt vorbereitet. Das Geithainer Jugendrotkreuz verfügt über zwei Gruppen für Kinder von sechs bis elf Jahre und für junge Leute bis 18 Jahre. Derzeit machen 23 Mädchen und Jungen mit. „Das sind sehr gute Zahlen“, findet Jeanette Baronius. Einige der wichtigsten Aktivitäten der Gruppen sind Kurse für die Erste Hilfe. „Wir bringen schon den kleineren Kindern spielerisch Handgriffe zum Beispiel zur stabilen Seitenlage bei.“ Wichtig sei dabei auch, bei Hilfeleistungen immer auch sich selbst zu schützen und einige Regeln zu kennen, betonte Charlotte.

Elektromontag, Metall- und Holzarbeiten in der Werkstatt

Werkstattleiter Falk Mehner konnte den Besuchern zum Tag der offenen Tür die ganze Leistungsfähigkeit der DRK-Einrichtung präsentieren. „Wir kümmern uns hier unter anderem um Elektromontagen, um Metall- und Holzbearbeitung und um Gartenbau.“ Es sei günstig, dass es in Geithain keinen weiteren Gartenmarkt gibt, auf diese Weise seien die DRK-Werkstätten mit ihren großen Gewächshäusern eine begehrte Verkaufseinrichtung für viele Einwohner.

250 Mitarbeiter in Geithainer Einrichtung

Etwa 250 Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten gesundheitlichen Beeinträchtigungen arbeiten vor Ort. Dabei geht es nicht nur um Handwerkliches - die Frauen und Männer kümmern sich beispielsweise auch um die Archivierung von Akten. „Für Behörden und Firmen scannen wir Dokumente. Die Originalakten können dann vernichtet werden“, nennt Mehner ein Beispiel. Längst fertigen die Werkstätten auch ganz besondere Produkte. „Wir stellen hier Betten mit integriertem Lattenrost her. Die gehen nach Frankreich, wo sie ein richtiges Lifestyle-Produkt sind.“ Seine Einrichtung setze hier mit großem Erfolg vor allem auf langfristige Verträge.

Von Bert Endruszeit