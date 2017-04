Geithain. Blutspender, die im Vorjahr ein Spende-Jubiläum feiern konnten, zu einer Auszeichnungsveranstaltung einzuladen, das hat beim DRK-Kreisverband Geithain Tradition. 21 Spenderinnen und Spender, die ihre 15., 25., 40., 50., 75. oder 100. Blutspende geleistet hatten, waren deshalb in die DRK-Werkstätten in Geithain eingeladen.

Zusammen genommen spendeten die Anwesenden die beachtliche Menge von 430 Litern ihres Lebenssaftes für andere Menschen. „Ich freue mich, dass wir Menschen in unserer Mitte haben, die ihr Blut selbstlos immer wieder für andere unentgeltlich zur Verfügung stellen“, sagte DRK-Geschäftsführerin Heidrun Naumann. Sie würdigte die Blutspende als eine „lebenswichtige Leistung für die Gemeinschaft“.

Mit ihrer jeweils 100. Spende waren die Geithainerin Gerda Schröder und Jens Hahn aus Schönau in diesem Jahr die Rekordhalter unter den Jubilaren. Dr. Gulja Willnauer, Laborleiterin des Institutes für Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum Leipzig, sowie Stefan Schleicher, der für die Unternehmenskommunikation im Institut zuständig ist, hoben die in den letzten Jahren stetig steigende Anzahl von Blutspenden an den vier Abnahmestandorten in Geithain, Frohburg, Langenleuba-Oberhain und Bad Lausick hervor. So wurden 2016 insgesamt 1160 Blutentnahmen verzeichnet.

Nicht zuletzt ist dieser Zuwachs an Blutspendern auch den ehrenamtlichen Helferinnen zu verdanken, die viele Stunden ihrer Freizeit investierten, um jeweils die Räumlichkeiten für die Abnahmetermine vorzubereiten und die Spenderinnen und Spender mit einem Imbiss zu versorgen, so Naumann. „Deshalb gebührt auch unseren Helferinnen ein großes Dankeschön“, betonte sie.

