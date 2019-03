Geithain

Als die beiden je 100 000 Liter fassenden Behälter vor Jahrzehnten am Rand von Geithain in die Erde gesetzt wurden, dienten sie der Versorgung von Teilen der Stadt mit Trinkwasser. Heute hat eine dieser Fassungen eine ganz andere Funktion: Sie ist der Familie, die das einstige Wasserwerk vor Jahren erwarb und zum Wohnsitz umbaute, ein riesengroßer Wärmespeicher. Lagen die Heizkosten in den ersten Jahren nach dem Einzug in das alte Verwaltungs- und Technikgebäude bei 3000 Euro im Jahr, genügen heute weniger als 500 Euro. Möglich wurde das dank Investitionen in ein ausgeklügeltes System effizienter Energieerzeugung und -nutzung. Eine 20 Zentimeter dicke Dämmung brachte beim Umbau des aus den dreißiger Jahren stammenden Gebäudes erste Einspar-Effekte, aber mitnichten den großen Wurf. Auch die Solaranlage auf dem Dach, die mit einem handelsüblichen Wärme-Pufferspeicher gekoppelt ist, verbesserte die Energiebilanz nicht in Größenordnungen.

Solar- und Wärmespeicher : „Es musste noch mehr möglich sein“

„Da musste doch noch mehr möglich sein. Umwelt und Technik haben mich schon immer interessiert“, sagt der Familienvater, selbst als Handwerker tätig. Ein Saisonwärmespeicher könnte die Lösung sein. Er kam in Kontakt mit Energieberater Bernd Felgentreff. Der beriet ihn, half bei der Umsetzung. Die überschüssige Wärme, die die Solaranlage liefert, wird jetzt in einem der beiden Wasserbehälter gebunkert. Im Laufe des Sommers heizen sich die 100 Kubikmeter, durch einen einen Meter dicken Mantel aus Erde isoliert, auf. Ende September ist das Wasser 20 Grad Celsius warm. Über den Winter entnimmt die Wärmepumpe die Energie für das Haus, sodass im Frühjahr die Temperatur im Speicher auf vier, fünf Grad sinkt. Dann beginnt die Aufladung aufs Neue.

Saisonwärmespeicher funktioniert seit drei Jahren

„Das hat jetzt den dritten Winter hervorragend funktioniert“, freut sich der Eigentümer, der über einen wassergeführten Kamin für alle Fälle - und für die Gemütlichkeit - eine Zusatzheizung unterhält. Lediglich den Strom für den Betrieb der Wärmepumpe muss er zukaufen. Eine zusätzliche Fotovoltaik-Anlage oder eine kleine Windenergie-Anlage auf dem Dach könnte auch diese Abhängigkeit beenden. Ins Auge fasse er so etwas auf jeden Fall, sagt er: „Wenn das alles zusammenspielt, wären wir unabhängig. Das ist unser Ziel.“

Interessenten an dem Saisonspeicher-Projekt können per Mail Kontakt aufnehmen: saisonwasserspeicher-fuer-heizungsanlage@gmx.de

Von Ekkehard Schulreich