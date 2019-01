Geithain

Der Rekordsommer 2018 bescherte dem Geithainer Freibad knapp 25.000 Besucher. Die verkauften Eintrittskarten sorgten dafür, Einnahmen und Ausgaben beinahe auszugleichen. Das allerdings nur dank des Zuschusses von 64.300 Euro, den die Stadt dem Betreiber OEWA GmbH vertragsgemäß zahlte. Eine Summe, die künftig nicht mehr genüge, um das Geithainer Freibad wirtschaftlich zu betreiben, meint Kerstin Härtel, die Leiterin der Grimmaer OEWA-Niederlassung.

Dem Freibad in Geithain gelang, wie vielen Schwimmbädern, 2018 fast ein Besucherrekord. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit Blick auf den Ende 2019 auslaufenden Betreiber-Vertrag, den das Unternehmen wie die Kommune gern verlängern möchten, müsse man über einen höheren Zuschuss, höhere Eintrittspreise oder einen Mix aus beidem nachdenken. Das sagte sie auf einer Klausur des Stadtrates, auf der es vor allem um den Haushalt für 2019 ging.

Jährliche Besucherzahl liegt in Geithain bei rund 20.000

„Das Rekordjahr 2018 wurde nur getoppt durch 1997, als wir 42.100 Besucher zählten. Im Schnitt liegt die jährliche Besucherzahl bei rund 20.000“, sagte Kerstin Härtel. Der OEWA sei bewusst, wie wichtig das Freibad für die Geithainer sei. Deshalb wolle man es gern auch in Zukunft betreiben, aber klar sei: „Wir können keine Verluste erwirtschaften.“ Das Unternehmen kümmere sich seit langem schon um den Betrieb der beliebten Freizeiteinrichtung. Es unterhalte die Technik, trage die Personal- und Betriebskosten.

Geithain legt auf die Einnahmen aus den Tickets einen jährlichen Betrag drauf; in diesem Jahr 65.600 Euro. Um auskömmlich weiterarbeiten zu können, hält Härtel danach eine Aufstockung um 7000 Euro und Jahr für unverzichtbar. Legte die Kommune diese Summe auf die Tickets um, stiege deren Preis um rund 20 Prozent – und läge damit auf dem Niveau, das die ebenfalls vom Unternehmen betriebenen Freibäder in Kleinbothen, Naunhof und Colditz heute schon hätten.

Bisher kostet eine Tageskarte 2,80 Euro, Kinder bis 16 Jahren zahlen 1,50 Euro. Nach der Erhöhung würde der Preis für ein Tagesticket auf 3,50 Euro steigen, Kinder würden 50 Cent mehr bezahlen.

Uwe Krause ist der Chef im Geithainer Freibad, er ist mit dem Schwimmbad seit seiner Jugend eng verbunden. Quelle: Andre Kehrer

„Wir sind stark daran interessiert, dass das Bad erhalten bleibt“, stellte Ulrich Böhme (Linke) klar. Es werde nicht nur von allen Generationen gern genutzt, sondern ergänze auch den Schulsport und das Lehrschwimmbecken in der Paul-Guenther-Schule. Sein Vorschlag: gezielt Firmen ansprechen, die durch Sichtwerbung beitragen, den höheren Zuschuss zu refinanzieren. Das Bad künftig eine Stunde länger zu öffnen als bislang, regte Sören Petzold (Freie Wähler Narsdorf) an: „Das erhöht die Attraktivität und die Auslastung.“ Aktuell ist das Bad während des Sommers täglich bis 19 Uhr geöffnet, in den Ferien sogar bis 20 Uhr.

Vertrag mit der OEWA gilt noch in diesem Jahr

Ludbert Schmuck (WVWV) verwies darauf, dass in der vergangenen Saison der Betrieb des Kiosks Anlass zu allerlei Kritik gegeben habe. Härtel bestätigte das und sagte, man versuche die Probleme 2019 abzustellen.

Kommentar: Geithain geht baden Konsequent baden gehen, damit sie nicht baden gehen: Das sollten die Geithainer auch im der Rekordhitze 2018 folgenden Sommer. Um das Freibad in der Zukunft zu betreiben, braucht der Betreiber OEWA mehr Geld. Die vergangene Saison spülte – beinahe – ausreichend Bares in die Kasse, um die Kosten zu decken. Eine Kosten-Deckung, der ein erheblicher Zuschuss der Stadt Jahr für Jahr zugrunde liegt. Mehr Besucher wurden auch 2019 mehr Einnahmen bedeuten. Das ist logisch, dürfte aber kaum reichen für einen geordneten und attraktiven Badebetrieb im nächsten Jahrzehnt. Jetzt (schon) über Preiserhöhungen zu reden, wie es in der Klausur des Stadtrates erfolgte, macht zwar wenig Spaß. Es zeigt aber, dass Kommune wie Unternehmen langfristig dran sind an einem Thema, das nicht nur vielen Geithainern wichtig ist. Das Freibad wurde vor einem halben Jahrhundert völlig umgekrempelt unter der Mithilfe vieler, die heute noch treue Gäste sind. Nach der Wende grundlegend saniert, investierte die Stadt auch in den vergangenen Jahren in die Attraktivität. Und sie hat – sofern es die Fördermittel gibt – in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen ins Auge gefasst. Um den Preis, das Bad zu sichern, sollten moderate Erhöhungen des Eintritts akzeptiert werden. Wie der von der OEWA GmbH ermittelte höhere Zuschuss aufgebracht werden kann, darüber können die Parlamentarier sich in den nächsten Wochen und Monaten verständigen. Eine Anhebung auf das Niveau, das in anderen Bädern des Betreibers bisher schon gilt, dürfte verkraftbar sein. Würden sich noch mehr Besucher, denen das Bad am Herzen liegt, für Saisonkarten entscheiden, trügen sie verlässlicher zur Grundfinanzierung bei. Das Bad abends eine Stunde länger zu öffnen, sollte man indes schon 2019 – im Rahmen des alten Vertrages – möglich machen. e.schulreich@lvz.de

Wie der Stadtrat sich entscheidet, wird das Ergebnis der Debatten in den nächsten Wochen und Monaten sein. Der aktuelle Vertrag mit der OEWA gilt in diesem Jahr noch. Dass er verlängert wird, steht offenbar außer Frage. Zu klären scheint lediglich, auf welche Weise die Mehrkosten abgefedert werden sollen. Die Kommune ihrerseits will auch 2019 wieder in das Bad investieren. Knapp 2,3 Millionen Euro würde ein großer Wurf kosten, der die Instandsetzung der Becken, Sportanlagen und Spielattraktionen und eine Aufwertung des gesamten Areals umfasst.

Finanzierbar ist das nur über Fördermittel. Im Sommer 2019 steht ein Jubiläum an: Dann ist es 50 Jahre her, dass das Freibad nach umfassendem Umbau, an dem viele Geithainer in freiwilligen Arbeitsstunden Anteil hatten, neu eröffnet wurde. Die Geschichte des Badens an diesem Ort – genauer gesagt im Oberfürstenteich gleich nebenan – reicht indes mehr als ein Jahrhundert zurück.

Von Ekkehard Schulreich