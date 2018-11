Geithain

Kunstwerke aus Waldfrüchten, getrocknete Blätter als Steckbrief gestaltet und Wandbilder, die Waldtiere vorstellen: Dem Lebensraum Wald, wie ihn Grundschüler sehen, widmet das Heimatmuseum Geithain jetzt eine neue Sonderschau. Partner sind Mädchen und Jungen der Paul-Guenther-Schule.

„Schon vor einigen Jahren hatten wir mit der Schule eine Ausstellung über die menschlichen Sinne konzipiert", sagte Museumsleiterin Carmen Schmidt zur Eröffnung. Diese sei so erfolgreich gewesen, „dass wir uns auf ein neues Projekt verständigen konnten“.

Grundschüler erkunden den heimischen Wald

Bilder zeigen den Waldkauz als einen imponierenden Vertreter der Vogelwelt, aber auch den Fuchs und den in die hiesigen Breiten neu vorstoßenden Wolf. Die Schüler besuchten die Naturschutzstation Weiditz zwischen Colditz und Rochlitz, holten sich dort Anregungen und Informationen. Zur Eröffnung der Ausstellung hatten die Mädchen und Jungen zudem ein Programm einstudiert. Sie trugen Lieder zum Herbst und Gedichte zum Wald vor.

Das Heimatmuseum ist immer dienstags und donnerstags von 10 bis 17 Uhr sowie jeden Mittwoch von 9 bis 15 Uhr und am Sonnabend von 14 bis 17 Uhr geöffnet – auch am ersten Adventwochenende, wenn in der Innenstadt traditionell der Geithainer Weihnachtsmarkt stattfindet.

Von Thomas Kube