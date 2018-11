Geithain

Was in der Oberschule Geithain seit Jahren Usus und erfolgreich ist, wird mit Beginn des neuen Jahres auch in der Grundschule eingeführt: Der Stadtrat beschloss am Dienstagabend mehrheitlich, ab 1. Januar hier einen Schulsozialarbeiter einzusetzen. Damit würden – zunächst für ein Jahr befristet – unter dem Dach der Paul-Guenther-Schule zwei dieser pädagogischen Fachkräfte tätig sein. Vorausgegangen war dem eine kontroverse Debatte im Stadtparlament.

25.000 Euro jährliche Kosten für die Stadt

„Die Schulsozialarbeit ist von der Schulleitung beantragt, durch den Landkreis geprüft. Es gab keinen Widerspruch in den Ausschüssen“, sagte Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Während diese besondere Aufgabe an sächsischen Oberschulen inzwischen von den Landkreisen getragen werde, müsse in diesem Fall die Kommune finanziell einspringen und jährlich 25 000 Euro übernehmen. Das sind 45 Prozent der Gesamtkosten.

Wofür ein Sozialarbeiter an einer Grundschule nötig sei, sei ihm ebenso wenig klar, wie die Kosten ausreichend aufgeschlüsselt seien, sagte Steffen Harzendorf (Freie Wähler).

Bildungsberatung, Elternarbeit und Inklusion

Die Schulsozialarbeit leiste „einen wesentlichen Beitrag zur Prävention, den Lehrer nicht erbringen könnten“. Eine steigende Zahl von Kindern weise „emotional-soziale Defizite“ auf, zitierte Kämmerin Stephanie Steinbach deshalb aus dem Antrag der Schule. Bildungsberatung und Elternarbeit, Projekte und Inklusion von Schülern mit Einschränkungen – das Feld, das es zu beackern gelte, sei weit gesteckt.

Debatte über Kosten und Sinnhaftigkeit

Harzendorf blieb skeptisch. „Ich bezweifle, dass das zielführend ist“, assistierte Manuel Tripp (parteilos), um solche Probleme habe sich in erster Linie das Jugendamt zu kümmern.

„Ums Geld geht es nicht wirklich, sondern darum, dass es sinnvoll ausgegeben wird“, meinte Udo Berger (Pro staatliche Schule). Er beantragte, Schulleiterin Marion Zahn zu Wort kommen zu lassen. „Wir haben eine ganze Reihe von Kindern, bei denen das soziale Verhalten dem Lernen in einer Klasse nicht immer förderlich ist“, sagte sie. Die Erfahrungen zeigten, man könne „nicht früh genug beginnen, um die Eltern auf einem guten Weg zu begleiten“.

Bei Bedarf auch Einsätze in Narsdorf denkbar

„Wir sollten es probieren, um nach einem Jahr sagen zu können: Hat es was gebracht oder nicht“, meinte Frank Kirschner (UWG). Unbedingte Unterstützung signalisierte Thomas Lang (Linke): „Ich finde es sehr, sehr gut. Wir Älteren dürfen nicht davon ausgehen, wie das früher mal war.“

Der Beschluss wurde mit einer Gegenstimme bei fünf Enthaltungen gefasst. Da die Grundschule Geithain und Narsdorf einen gemeinsamen Schulbezirk bilden, kommt der Schulsozialarbeiter bei Bedarf in beiden Einrichtungen zum Einsatz.

Von Ekkehard Schulreich