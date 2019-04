Geithain

Nach Schließung des Kinder- und Jugendhauses R9 in Geithain klafft eine empfindliche Lücke in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Das zumindest empfinden etliche junge Leute so, die schon mehrfach im Jugendhilfeausschuss des Kreistages auf ihr Problem aufmerksam machten. Auch bei der jüngsten Zusammenkunft verschafften sich Geithainer erneut Gehör und baten den Landkreis, sie bei der Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit zu unterstützen.

Zuletzt hatte ein Treffen stattgefunden – unter Beteiligung von Bürgermeister Frank Rudolph (UWG), den Jugendlichen selbst, einer Mitarbeitern des Flexiblen Jugendmanagements, Jugendamtsleiter Jens Ranft und der zuständigen Sozialraumkoordinatorin. In diesem Gespräch habe die Stadt angeboten, dass die Jugendlichen vorhandene ehrenamtliche Jugendclubs in Rathendorf und Ossa oder auch eine städtische Immobilie in Narsdorf nutzen könnten, hieß es in einer Informationsvorlage an den Ausschuss. Dies allerdings sei von den Jugendlichen abgelehnt worden.

Ihnen schwebt, wie sie betonten, ein Treff in Geithain selbst vor. Die Akteure rund um den Verein Kulturwerkstatt Geithain werben dafür auch im Internet um Unterstützer. Erst kürzlich habe man eine eigene Veranstaltung auf die Beine gestellt und zahlreiche Besucher begrüßen können, berichtete die kleine Geithainer Abordnung. Dabei sei es um das Thema „Leipziger Meuten“ gegangen – unangepasste Jugendliche, die sich Ende der 30er Jahre in Leipzig der Hitlerjugend entgegenstellten. Brandiser Schüler hatten dazu eine Wanderausstellung gestaltet, die kürzlich auch in Geithain in Regie der Kulturwerkstatt zu sehen war.

Die dafür genutzten Räumlichkeiten der Alten Mosterei hatten die Jugendlichen auch für einen ehrenamtlich geführten Jugendclub im Visier. Die Stadt hatte sich schon bereit erklärt, ungenutzte Möbel aus einer städtischen Obdachlosenwohnung zur Verfügung zu stellen. Auch ein Schlagzeug, das noch aus Beständen des „R9“ stammt, sollten die Jugendlichen erhalten. Inzwischen haben die Bemühungen allerdings einen herben Rückschlag erlitten: „Der Besitzer der Alten Mosterei ist leider erkrankt, so dass die Örtlichkeit nicht mehr zur Verfügung steht“, bedauerte Jugendamtsleiter Jens Ranft.

Frank Rudolph berichtete vorm Ausschuss, dass die Stadt das ehemalige Kinder- und Jugendhaus im Rosental derzeit saniere und er die ganze Aufregung ohnehin nicht verstehe. „Die ersten Angebote der Handwerker sind da. Ende des Sommers sollte das Objekt wieder nutzbar sein.“ Ob das Gebäude dann als Jugendtreff oder generell als Veranstaltungsort dienen soll, blieb indes offen. Ein Geheimnis machte der Stadtchef auch aus dem Namen des Vereins, mit dem die Stadt kürzlich eine Kooperationsvereinbarung zum Thema Jugendarbeit unterzeichnete. Es handele sich um einen Verein aus Mittelsachsen, so der Bürgermeister. „Den Namen muss ich Ihnen nicht nennen.“ Die derzeit unbesetzte Stelle, die im Rahmen der Fachplanung für offene Kinder- und Jugendarbeit in Geithain vorgesehen ist, wolle die Kommunen aber noch in diesem Jahr wieder besetzen. „Die Stelle“, so Rudolph, „werden wir als Stadt ausschreiben.“

Vorbehalte, dass Jugendarbeit in Verantwortung einer Kommune und nicht eines freien Trägers nicht funktionieren könne, entkräftete Amtsleiter Jens Ranft. „Es gibt durchaus Beispiele im Landkreis, dass Jugendarbeit in den Händen einer Kommune funktioniert.“ Stellvertretend dafür nannte er Borsdorf und Bennewitz, wo die Gemeinde selbst die Verantwortung für die örtlichen Jugendhäuser trage.

Von Simone Prenzel