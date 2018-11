Geithain

Einen Georgier soll Anfang April einen Geithainer Geschäftsinhaber überfallen, mit einem Messer bedroht und schwer verletzt haben. So die neuesten Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft Leipzig. Allerdings ist der Mann auf der Flucht und wird per internationalem Haftbefehl gesucht. Das bestätigt die Ermittlungsbehörde jetzt auf LVZ-Nachfrage.

„Im Zuge umfangreicher Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen georgischen Staatsangehörigen“, so Staatsanwältin Jana Friedrich.

Verdächtiger Georgier ist auf der Flucht

Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Der Haftbefehl, schon vor Wochen durch den zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Leipzig erlassen, „konnte bislang nicht vollstreckt werden“. Der Grund: Der Tatverdächtige ist auf der Flucht. Zu den näheren Umständen der Tat und zu den Einzelheiten des mutmaßlichen Tatablaufs konnte Friedrich wegen der noch andauernden Ermittlungen keine weiteren Angaben machen.

Täter hatte Tabakladenchef in Geithain überfallen

Der Angriff auf den Inhaber eines Tabak- und Spirituosengeschäftes am Abend des 4. Aprils, wenige Minuten vor Ladenschluss, hatte in Geithain für Aufregung und Angst gesorgt. Der Täter hatte sein 64-jähriges Opfer mit einem Messer schwer im Gesicht verletzt und war ohne Beute geflohen. Im Zug nach Leipzig wurde er von Zeugen beobachtet. Auf dem Leipziger Hauptbahnhof hatte sich seine Spur zunächst verloren. Die Ermittler intensivierten die öffentliche Fahndung Ende April noch einmal. Damals waren mehrere Teams der Kriminalpolizei in der Stadt unterwegs, um gezielt nach Hinweisen zu suchen.

Von Ekkehard Schulreich