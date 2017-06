Geithain. Viele Geithainer haben das letzte Oktober-Wochenende schon fest im Blick. Da will das Kirchspiel Geithainer Land ein Reformationsfest organisieren. Nicht der Geithainer Markt soll dann verhüllt werden, sondern – zumindest in Teilen – die Nikolaikirche.

Mit Absperrband wurden die Dachflächen der Kirche in originaler Größe auf dem Geithainer Markt gekennzeichnet und mitgelieferte Strickelemente ausgelegt – es reichte fast für eine Dachfläche. Zur Bildergalerie

Das Kirchspiel möchte mit dieser ungewöhnlichen Aktion, wie berichtet, ein weithin sichtbares Zeichen setzen und einladen, dieses Fest zu besuchen. Auf dem Markt ging es jetzt um eine Sichtung dessen, was an gestrickten Hüllen bereits vorhanden ist. Mit Absperrband wurden die Dachflächen in originaler Größe auf dem Platz gekennzeichnet und Strickelemente ausgelegt. Fazit: Es reicht für eine Dachfläche. Sozusagen die halbe Miete. Heißt deshalb auch: weiterstricken! Die Kirchgemeinde freut sich über weitere Unterstützung.

Auch eine etwas andere Modenschau soll das Reformationsfest bereichern. Gesucht werden weitere Interessenten, die historische Personen verkörpern möchten. Kostüme werden gestellt.

Interessenten melden sich im Pfarramt bei Markus Helbig oder Carina Saupe unter der Telefonnummer 034341/42741 oder auch per Mail an die folgende Adresse: Lutherfest.Geithain@gmail.com.

Von es