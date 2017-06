Musical fasziniert – umso mehr, wenn Heranwachsende selbst in Rollen schlüpfen und singend und spielend den Bühnenraum erobern. Die Musical-AG an der Geithainer Paul-Guenther-Schule ist seit vielen Jahren eine feste Größe und ein Aushängeschild. Am Sonnabend hat das neue Stück Premiere: „Aladdin jr.“.