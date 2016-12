Geithain. Bei der vierten Auflage des Berufswettbewerbs „my skills 2016“ in Leipzig belegten Neuntklässler der Geithainer Paul-Guenther-Schule die Plätze 1 und 2. Im Kern ging es für die Mädchen und Jungen der Klasse 9a um die Vorstellung von Berufsbildern. Sie arbeiteten in vier Gruppen, entschieden sich für Koch, Landwirt, Altenpfleger und Rettungssanitäter. Sorgfältig hatten sie sich auf diesen Wettstreit vorbereitet: Sie sammelten Informationen, knüpften Kontakte zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in Bruchheim, zum Roten Kreuz in Geithain, zum Bornaer Pflegedienst Bergmann und zu Hauswirtschaftslehrerin Liebich. Die Praxisunterstützung half, die Berufsbilder zu verstehen und aufzubereiten. Außerdem konnten die Schüler berufstypische Ausstattungen und Materialien nutzen.

Für die Präsentation der Berufe standen jedem Team 15 Minuten zur Verfügung. Es galt, eine Jury aus Vertretern des Veranstalters VDI-GaraGe gGmbH sowie aus teilnehmenden Unternehmen zu überzeugen. Alle Teams waren motiviert, hatten aber keinerlei Erfahrungen mit solch einer Wettbewerbssituation. Das Geithainer Landwirt-Team hielt einen Vortrag samt Präsentation, der eigens dafür zusammengestellte Film und die Pflanzenschau harmonierten gut miteinander. Es folgte ein Rundgang zu Ständen von 21 Unternehmen. Vertreter der Firmen stellten Aufgaben, die das Team zu lösen hatte. Die Rettungssanitäter, die Altenpfleger und das Koch-Team mussten mit der Präsentation ihrer Berufe bis zum Nachmittag warten. Sie überzeugten durch ihr Fachwissen, die Anschaulichkeit und das intensive Gespräch mit der Jury.

Der zweite Wettbewerbstag begann mit einem Speed Dating. Das ermöglichte, an den Ständen ausgewählter Firmen ins Gespräch zu kommen und Informationen zu Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in den Betrieben zu erhalten. Den zweiten Höhepunkt bildete die Entwicklung einer Idee, die ein Alltagsproblem erleichtern sollte. Ein Team führte die Sprachsteuerung für Toilettentüren ein, damit diese nicht mehr mit der Hand berührt werden müssen. Nach der Mittagspause erfolgten die Wettbewerbsauswertung. Die Geithainer Teams der Altenpfleger und der Rettungssanitäter freuten sich über den 2. beziehungsweise 1. Platz. Das Landwirt-Team erhielt einen Sonderpreis.

Von Birgit Feig