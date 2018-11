Geithain

Der Ausbau der Hort-Kapazitäten in der Geithainer Paul-Guenther-Schule war Thema in der Stadtratssitzung. Eltern artikulierten Sorge, dass der Hortbetrieb zu Konflikten mit der im selben Komplex untergebrachten Oberschule führten könnte, und forderten weitere Informationen zu den Plänen der Verwaltung. Das Thema war bereits wenige Tage zuvor bei der Einwohner-Versammlung in Niedergräfenhain zur Sprache gekommen.

Mehr Platz für Ganztagsangebote gebraucht

Man sei in der Pflicht, sowohl für die staatliche Grundschule als auch die nicht staatliche in Geithain Hortplätze bereitzustellen, sagte Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Um Ganztagsangebote für die Grundschüler in der Paul-Guenther-Schule auszubauen, greife man auf Fördermittel des Landes zurück. Kabinette würden umgestaltet, Zimmer für vielfältige Aktivitäten geschaffen, der Außenbereich weiter aufgewertet.

Konzept soll ab neuem Schuljahr greifen

Die Hortkinder dieser Schule würden künftig hier konzentriert, die der International Primary School in der Kindertagesstätte „Little Stars“. Dieses Konzept solle mit Beginn des neuen Schuljahres greifen. „Wie wir das alles im Detail umsetzen, da sind wir noch in der Findung“, so der Bürgermeister. Konfliktpotenzial sehe er nicht, da er Hort ja einen Seitenflügel des Hauses nutze.

Von Ekkehard Schulreich