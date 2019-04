Geithain

Als Johannes Kratz vor einem Vierteljahrhundert in Nachbarschaft des Geithainer Rathauses die Reiseagentur seines Bruders Axel übernahm, vollzog er im Grunde den Schritt von der Theorie in die Praxis: Er gab die Lehrtätigkeit an der Hotelfachschule in Leipzig auf, um Reisen zu planen und gemeinsam mit Gruppen sich ein großes Stück der nach 1990 plötzlich offen stehenden weiten Welt zu erkunden. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, bekennt der heute 67-Jährige.

Jetzt ist es für ihn an der Zeit, sich zur Ruhe zu setzen. Beate Keller, eine Mitarbeiterin, machte sich selbstständig. Ihr neu gegründetes Unternehmen ist nun mit Reisebüros in Geithain und Frohburg vor Ort.

Johannes Kratz hat 60 Länder und fast alle Kontinente bereist

Vom Unterwegssein werde er keinesfalls lassen, sagt Kratz: „Wo es mich auf jeden Fall noch hinzieht, ist Island.“ Das Schwarze Meer in Bulgarien und das Ufer des Balatons in Ungarn markierten für den DDR-Bürger üblicherweise den Horizont. Nicht anders war das für ihn. Der Fall der Mauer und die berufliche Neuorientierung allerdings erlaubten dem Tautenhainer, 60 Länder und alle Kontinente mit Ausnahme Alaskas kennen zu lernen.

Beate Keller ist die neue Chefin des Reisebüros in Geithain. Quelle: Jens Paul Taubert

„Der Nachholebedarf war bei allen sehr groß. Die Leute wollten überall hin“, erinnert er sich. Viele Traumziele erschloss er sich gemeinsam mit den Reisegruppen, die er allmählich um sich scharte. Wenn es zum Beispiel nach Kreta ging, da waren es schon mal 120 Mitreisende, die da im Flieger saßen. Einmal im Jahr organisierte er zudem eine Fernreise, nach Australien, Vietnam, Südamerika.

Mitreisende aus Geithain , Frohburg , Rochlitz , Borna

Der Pool der Interessenten aus Geithain, Frohburg, Rochlitz, Borna und den Orten dazwischen zählte an die 500 Köpfe; viele von ihnen waren mehrfach mit von der Partie. Darüber hinaus bot Kratz in Geithain und Frohburg Pauschalreisen aller großen Anbieter an, Kreuzfahrten, aber auch Bus-Tagesreisen. Letztere vor allem für die Senioren – „immer individuell zugeschnitten“.

Beate Keller, in Seelitz zu Hause und gelernte Erzieherin, sattelte kürzlich um, wurde Kauffrau für Büromanagement. Die 51-Jährige absolvierte in Kratz‘ Büro ein Praktikum, wurde Angestellte – und jetzt selbst Unternehmerin. Sie verlegte ihr Geithainer Reisebüro direkt an den Markt.

Johannes Kratz will sich in diesem Frühjahr seinem Garten widmen. Doch die Liste der Ziele, die er (erneut) sehen möchte, ist lang: Vietnam, die Westküste der USA, Mauritius. Außerdem will er noch ein bisschen helfen, Reisen zu organisieren, Voraussetzung, sagt er lachend: „Dass es nicht mehr ganz so weit weg geht. Das wünscht sich meine Frau.“

Von Ekkehard Schulreich