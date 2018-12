Geithain

In den Tagen vor Weihnachten machte der Kleidershop, den der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in der Geithainer Innenstadt betreibt, Kindern bedürftiger Familien eine kleine Freude.

„Wir haben aus gespendeten Spielsachen und Süßigkeiten, die uns ein Unternehmen zur Verfügung stellte, 30 Geschenke gepackt“, sagt Geschäftsführerin Heidrun Naumann. Auf diese Weise habe man auch schon in den vergangenen Jahren Kindern, die finanziell schlecht gestellt sind, eine kleine Freude zum Fest gemacht.

Weihnachtsfee Elaine Klenzmann mit einem der kleinen Geschenk-Päckchen. Quelle: DRK

Kleidershop in der Geithainer Innenstadt seit acht Jahren

Bereits seit 2010 befindet sich der Kleidershop in der Geithainer Innenstadt. In dem Geschäft in der Chemnitzer Straße finden Bedürftige eine Auswahl an Textilien. „Durch die zahlreichen Kleiderspenden der Bevölkerung ist unser DRK-Kreisverband in der Lage, eine Kleiderkammer zu führen“, sagt Naumann. Nicht nur Bekleidungsstücke, sondern auch Bett- und Tischwäsche, Schuhe sowie Gardinen und Spielzeug werden angeboten. Die Nachfrage sei über all die Jahre erheblich.

Von es