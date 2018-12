Geithain

„Jeder Mensch hat ein Recht zu leben.“ Das war das Zwischenfazit des „ Stolpersteine für Geithain“-Projektteams vom Internationalen Gymnasium Geithain nach einem Besuch in der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein. Hier wurden in der NS-Zeit mehr als 13.000 Menschen mit körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen vergast. „Seit dem Sommer arbeitet eine Schülergruppe, bestehend aus Schülerinnen und Schülern der Klassen 9,10 und 11, an der Aufarbeitung von Kranken-Sterilisationen und Kranken-Morden an Geithainer Bürgern in der NS-Zeit“, sagt Lehrer Marcel Gut. Im Zuge des Projekts, das von der Lokalen Partnerschaft für Demokratie des Landkreises unterstützt werde, treffe man sich regelmäßig innerhalb und außerhalb der Schulzeit.

Recherchen bringen Geithainer Fälle ans Licht

Die Gymnasiasten wollen im nächsten Jahr gemeinsam mit ihren Lehrern Marcel Gut und Sebastian Roscher und den Kooperationspartnern Flexibles Jugendmanagement und Heimatverein Geithain Stolpersteine verlegen für Geithainer Opfer der Euthanasie. Bisher haben sie 60 Fälle von Zwangssterilisationen und drei Fälle von Tötungen von Menschen mit Beeinträchtigungen aus Geithain recherchieren können.

„Beim Besuch in Sonnenstein war es für viele erschütternd, mit welcher kalten Präzision und Systematik damals Menschen umgebracht worden“, sagt Gut. Besonders das Beschäftigen mit den Biografien von Opfern und Angehörigen habe viele nachdenklich werden lassen. Man sei auch mit Pirnaer Passanten zum Thema ins Gespräch gekommen und so auf eine Frau gestoßen, die das Zitat „Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben“ im Hinblick auf damals wie heute brachte: „Man denke nur an die Praxis der Spätabtreibung von Downsyndrom Kindern. Die SchülerInnen fanden das Zitat sehr treffend und sprachen noch lange über Erlebtes und diesen Gedanken.“

Von es