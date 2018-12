Geithain

Vor Jahrhunderten als Einnahmestelle für das alte Geithain errichtet, war das Zollhaus neben Stadttor und Stadtmauer ab den neunziger Jahren Sitz des Fremdenverkehrsamtes. Wurden damals den Ausflüglern reizvolle Wege in die Stadt und das Kohrener Land gewiesen, soll das pittoreske Gebäude nun Ausgangspunkt für einen glücklichen gemeinsamen Lebensweg sein: Die Stadt ließ das unter Denkmalschutz stehende Haus in den vergangenen Monaten behutsam umbauen. Ein Trauzimmer entstand, in dem spätestens im März 2019 die erste Ehe geschlossen werden soll. Der Tisch, an dem die Verbindungen zukünftig besiegelt werden, entstand in der nur wenige Schritte entfernten Tischlerei Neubert.

Linoleum-Einlage für die Trauringe

Das Zollhaus befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu Nikolaikirche und Stadttor. Quelle: Jens Paul Taubert

Einen eleganten Bogen beschreibt das Möbelstück aus heller, furnierter Eiche, das in der Werkstatt von Klaus Neubert abgedeckt steht. Es wird den kleinen Raum des historischen Bauwerks dominieren, wie es für eine Amtsstube unerlässlich ist, aber es wird ihn nicht sprengen. „Ihn in diese Örtlichkeit einzupassen, war die größte Herausforderung“, sagt der Tischlermeister, der den mehr als 100 Jahre alten Familienbetrieb in fünfter Generation führt. Auf Möbelbau spezialisiert, freut er sich, von der Stadt den Zuschlag für den Trauzimmer-Tisch erhalten zu haben. Wenn es auch nicht der erste Tisch für ein Standesamt sei, den er angefertigt hat – einer ging etwa in den neunziger Jahren an das Rathaus in Naunhof –, so sei er doch wie die anderen ein Einzelstück.

Im Innenbogen des Tisches hat die Standesbeamtin künftig ihren Arbeitsplatz, an ihren Seiten sind Fächer für Dokumente und Technik. An der geschwungenen und damit größeren Außenseite können das Paar und ihre Trauzeugen bequem Platz nehmen. Die Tischplatte vor ihnen hat eine markante Linoleum-Einlage („um einen Akzent zu setzen“) und eine kleine Kreisfläche („als Ablage für die Ringe“). „Die Stadt hat den Raum, durch dessen Fenster der Blick in den Stadtpark reicht, mit viel Liebe zum Detail herrichten lassen“, sagt Klaus Neubert. Zusammen mit dem Tisch und 20 zugekauften Hochlehnstühlen, biete er ein gediegenes Ambiente für einen solch besonderen Anlass.

Tischler sorgt sich wegen Nachwuchsproblemen

Auf dem runden Feld des Tisches können die Ringe stilvoll abgelegt werden. Quelle: Jens Paul Taubert

„Wir wollen Möbel für Generationen bauen“, beschreibt Neubert sein Credo. Deutschlandweit sei der Handwerksbetrieb mit seinen zehn Mitarbeitern unterwegs, um Wohngebäude mit Mobiliar zu versehen, aber auch Praxen, mitunter komplette Gebäude gemeinsam mit Architekten. Selbst in der britischen Hauptstadt London war er schon im Einsatz. Sorgen macht sich Klaus Neubert, der Mitglied der Prüfungskommission der Handwerkskammer zu Leipzig ist, um den beruflichen Nachwuchs: „Wir haben viele Jahre selbst ausgebildet und würden es gern auch künftig tun, aber es ist sehr schwer, junge Menschen für diesen schönen Beruf zu begeistern.“

Tür wurde nach historischem Vorbild gestaltet

„Die Arbeiten im Zollhaus sind im Wesentlichen fertiggestellt“, sagt Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Nachdem im Bereich des früheren Fremdenverkehrsamtes alle Zwischenwände entfernt worden seien, habe man die Eingangstür verbreitert. „Die neu eingebaute Tür ist in ihrer Ausführung dem historischen Vorbild nachgestaltet und eine Sonderfertigung.“ Ein neuer Fußboden wurde verlegt, die Wände erhielten eine Tapete. Die Beleuchtung basiert auf einem neuen Konzept. „Die Stühle sind bestellt, werden wohl aber erst Ende Januar geliefert“, sagt Rudolph. Deshalb gelinge es nicht, das Zollhaus noch in diesem Jahr zu übergeben. Andererseits habe es auch keine unbedingte Eile, denn: „Die ersten Eheschließungen sollen hier im März stattfinden.“

Förderung durch Leaderprogramm

Gefördert wird der Umbau des Zollhauses über das Leaderprogramm Land des Roten Porphyrs. „Ich möchte das Haus einer sinnvollen Nutzung zuführen. Die Lage ist gut, da lässt sich etwas draus machen“, hatte Rudolph vor Jahresfrist erklärt. Und dem Haus, das über Jahre leer stand, eine Perspektive eröffnet. 2013 hatte seine Amtsvorgängerin das Gebäude sogar verkaufen wollen, war damit aber am Stadtrat gescheitert.

Von Ekkehard Schulreich