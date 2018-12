Geithain

Kinder stark machen in ihrem komplizierten Alltag, sie bestärken, ihnen Selbstvertrauen geben: In der Sozialpädagogischen Tagesgruppe, die die Volkssolidarität Borna seit fast zwei Jahrzehnten in Geithain unterhält, geht das seit Kurzem auch mit PS – mit Pferdestärke. Stephanie Schramm, die das kleine Team seit Mai leitet, ist nicht nur Erzieherin, sondern auch erlebnisorientierte Reitpädagogin. Die Stute Jessy, im benachbarten Narsdorf untergestellt, avanciert seither bei den Mädchen und Jungen der Tagesgruppe zu einer ganz besonderen Freundin.

„Man muss sich einlassen. Darum, reiten zu lernen, geht es nicht vorrangig“, sagt Stephanie Schramm. Die Ruhe, die ein Pferd ausstrahle, wirke wohltuend auf die Kinder. Kommunikation entwickele sich ohne viele Worte, ohne größere Hürden also. Körpersprache nehme einen breiten Raum ein wie das Emotionale. „Wenn ein Kind auf dem Rücken des Tieres sitzt, ein anderes führt, fördert das das Vertrauen, sich einlassen zu können, und die Empathie.“

Die Therapie mit den Pferd stärkt das Selbstbewusstsein

Pferde hätten ein sehr feines Gespür für Stimme und Stimmung; ein Kind müsse sein eigenes Verhalten entsprechend anpassen, um ein gewünschtes Verhalten des Pferdes zu erzielen. „Das stärkt das die Selbstwahrnehmung und das Selbstbewusstsein.“ Den Mädchen und Jungen gelinge es, sich zu öffnen, Kraft zu tanken. Das wirke sich positiv auf den Lebensalltag aus, so die 27-Jährige: „Die Erfahrung zeigt, dass alle Kinder ihre Freude haben – selbst wenn ihnen unter Umständen der Kontakt mit der Hofkatze wichtiger ist.“

In den Räumen der Tagesgruppe im Obergeschoss der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ ist es wie in einer Familie: Pia Schulz, Stephanie Schramm, Christina, Lucas, Kim Pietsch (v.l.) spielen Labyrinth. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und 15 Jahren, die in der Geithainer Tagesgruppe betreut werden, leben in einem schwierigen Umfeld. „Es gibt soziale und schulische Probleme. Die Kommunikation in den Familien ist gestört“, beschreibt Stephanie Schramm die komplexe Herausforderung für das dreiköpfige Erzieherinnen-Team.

Kindertagesstätte „Wirbelwind“ bietet Rückzugsort

Für die sechs Kinder, die im Raum Borna/ Geithain zu Hause sind, ist die Gruppe am Paul-Guenther-Platz – direkt unter dem Dach der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ – eine Insel. Sie bietet Montag bis Freitag für Stunden Boden unter den Füßen, klare Strukturen, Zuwendung.

„Wir holen sie von der Schule ab. Wenn Zeit ist, kochen wir gemeinsam Mittagessen. Dann gestalten wir unsere Nachmittage“, so Schramm. Abends werden die Schützlinge dann nach Hause gefahren. Wie viele Monate, mitunter Jahre sie intensiv betreut werden, regelt ein Hilfeplan, den das Jugendamt mit den Eltern vereinbart.

Das Domizil gleicht einer größeren Wohnung: Wohnzimmer, große Küche, ein Arbeitsplatz für jedes Kind, an dem – mit Unterstützung – die Hausaufgaben erledigt werden. Es gibt einen Kreativraum, das weitläufige „Wirbelwind“-Außengelände; das Geithainer Freibad ist gleich um die Ecke, der Stadtpark nicht weit. Das passt, denn: „Unsere Kinder brauchen sehr viel Bewegung.“

Stephanie Schramm bietet seit vier Jahren Reitpädagogik an

Seit dem Sommer ist der Lindenhof im nur wenige Kilometer entfernten Narsdorf als wichtige Adresse hinzugekommen. Hier steht Jessy gemeinsam mit anderen Pferden und freut sich auf die Zeit mit den Kindern. „Reitpädagogik biete ich mit meinem Pferd seit 2014 an“, sagt Stephanie Schramm, die kürzlich von Narsdorf nach Geringswalde zog.

Ehe sie in der Tagesgruppe begann, war sie über Jahre in einem Kinderheim in Burgstädt tätig. Einmal in der Woche fahren die Kinder inzwischen zum Lindenhof, begeben sich auf ein unbekanntes Terrain, das sie sich Stück für Stück erobern – und genießen. Die positive Wirkung von Pferden in der pädagogischen Arbeit sei allseits anerkannt, sagt Schramm: „Bei uns läuft es jetzt allmählich an. Wir sind sehr froh, dass wir diese Möglichkeit haben.“

Von Ekkehard Schulreich