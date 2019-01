Geithain

Über den sprichwörtlichen eigenen Tellerrand hinauszusehen und nicht Beobachter zu bleiben: Christa Loos aus Geithain hat das schon immer so gehalten. Für andere, mit anderen etwas in Bewegung bringen, dieser Impuls begleitet die 72-Jährige durch ihre Lebensjahrzehnte. Siegfried, ihr Mann, wusste, worauf er sich seinerzeit einließ.

Er ist ihr Stütze, wenn sie im Namen der Volkssolidarität für die Älteren im Neubaugebiet Geithain-West gesellige Nachmittage, Theaterbesuche, Lesungen, Ausflüge organisiert. Dass Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) ihr Engagement zum Neujahrsempfang zu würdigen wusste, freut ihn. Er weiß, wie viel Energie es seine Frau kostet.

Das Geithainer Emaillierwerk prägte Christa Loos ‘ Leben

Ehrung für zwei Ehrenamtliche: Frank Rudolph bedankt sich bei Christa Loos und Thomas Lang mit Präsentkörben.. Quelle: Ekkehard Schulreich

Das Geithainer Emaillierwerk prägte Christa Loos‘ Leben. In Wickershain aufgewachsen, war sie 43 Jahre im Betrieb, war Chefsekretärin, blieb bis zur Schließung 2005. Dass die schmerzte, steht außer Frage. „Weh getan hat aber auch, dass ich nur mit erheblichen Abzügen in Rente gehen konnte“, blickt sie zurück. Zwei Kinder zog sie groß; diese beiden Jahre fehlten bei der Berechnung. „Ich wollte erst an Frau Merkel schreiben, weil das ungerecht ist, aber ich habe es dann doch gelassen.“

Eine Gelassenheit, die es ihr ermöglicht, die Kraft an Stellen zu investieren, wo es Erfolge bringt. Mehr als vier Jahrzehnte arbeitet sie in der Volkssolidarität mit, bildet mit Ingrid Böttcher und Karla Fischer den Vorstand der 41-köpfigen Gruppe im Neubaugebiet. Monatliche Veranstaltungen sorgen dafür, dass keine Langeweile ankommt.

Christa Loos leitet die Schwimmgruppe der Volkssolidarität

Und wenn es zum Grillnachmittag ein Stück raus aus der Stadt geht, packen Siegfried Loos und der Mann von Ingrid Böttcher Stühle und Tische ins Auto. Oder sie fahren die Leute, damit niemand ausgeschlossen bleibt. Zu Geburtstagen gibt es kleine Präsente, zu runden Jubiläen Blumen: „Die Freude ist groß, wenn man merkt, dass man nicht vergessen ist.“

Apropos vergessen: Christa Loos‘ Aktivitäten sind umfangreicher. Da ist die Schwimmgruppe, die sie leitet und die unter dem Dach der Volkshochschule angesiedelt ist. Seit mehr als 20 Jahren trifft sich hier das ältere Semester, um mit Wassergymnastik und Schwimmen etwas für das körperliche Wohlbefinden zu tun. Auch hier passiert jenseits des Rands des Lehrschwimmbeckens in der Paul-Guenther-Schule eine Menge: Man trifft sich, feiert Geburtstage, unternimmt Bustouren.

Geithainerin organisiert Jahrgangs-Klassentreffen der Paul-Guenther-Schule

Zweimal im Jahr stellt sich Loos mit der Spendenbüchse in die Stadt, um Euros für die Diakonie einzuwerben. Geld, das ehrenamtlicher Tätigkeit, Kindern in Not und ähnlichen Zwecken zugute kommt. Als das Geithainer Heimatmuseum im vergangenen Jahr das Jubiläum „120 Jahre Emaillierwerk“ thematisierte, unterstützte sie Museumsmitarbeiterin Carmen Schmidt, um ehemalige Emaillierwerker zusammenzutrommeln und an die bemerkenswerte Geschichte des Betriebes zu erinnern.

Nicht zuletzt: Christa Loos, die 1965 die Paul-Guenther-Schule (die damals noch nicht den Namen des Stifters trug) verließ, kümmert sich seit jeher aller fünf Jahre um Jahrgangs-Klassentreffen.

Für andere da zu sein, für Christa Loos ist es ein Elixier. Der Widerhall, den ihre Auszeichnung Mitte Januar fand, überrascht sie: „Aber es ist schön, wenn du nach so vielen Jahren auch mal eine Ehrung erfährst.“

Von Ekkehard Schulreich