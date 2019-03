Geithain

Sogar Johannes Heesters gratulierte – per Ton-Konserve mit seinem Hit „Ich werd’ 100 Jahre alt“: Hildegard Berger feierte am Mittwoch in Geithain ihren 100. Geburtstag. Verwandte, Freunde und Bekannte ließen es sich nicht nehmen zu gratulieren. Auch Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) erwies der Jubilarin seine Referenz. Über Stunden herrschte ein Kommen und Gehen in der Wohnung.

Familie und Pflegedienst helfen im Alltag

„Heute trinken wir gemeinsam mit allen Gratulanten Kaffee“, sagte Iris Kindler. Im engen Familienkreis werde man mit der Jubilarin in den nächsten Tagen außerdem schön essen gehen.

Mit froher Gelassenheit ließ Hildegard Berger, im Sessel versunken, den Trubel über sich ergehen. In den Wochen und Tagen vor diesem besonderen Geburtstag sei sie natürlich aufgeregt gewesen, räumte die immer noch agile Frau ein: „Ich fühle mich fit, und ich kann vieles noch allein machen.“ Außerdem kümmere sich die Familie, die in der Nähe wohne, und der Pflegedienst Thane rührend um sie, so dass sie ihren Alltag auch mit 100 ganz gut bewältige.

1944 von Dresden nach Geithain

Aufgewachsen in Dresden, besuchte die im Jahr 1919 Geborene die Mary-Wigman-Ballettschule (die später den Namen von Gret Palucca trug) , lernte Stenotypistin. Nach Geithain kam sie 1944; ihr Mann Heinz hatte ihr samt erst geborener Tochter diesen Ortswechsel nahe gelegt, um sie von der Kriegsgefahr abzuschirmen. In Wickershain schlug die Familie neu Wurzeln. Heinz Berger, aus dem Krieg zurückgekommen, fand Arbeit in Lippendorf; er starb bereits 1982. Hildegard kehrte, als die beiden Töchter Karin und Iris aus dem Haus waren, in ihren Beruf zurück und arbeitete im Geithainer Emaillierwerk. Die Jubilarin hat zwei Enkel und drei Urenkel. Ihr Rezept für’s Altwerden: „Einfach und normal leben.“

Von Ekkehard Schulreich