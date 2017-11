Geithains Stadtchef: Schwaches Internet und schlechte Straßen nerven die Bürger

Geithain. Einwohner-Versammlungen in der Geithainer Kernstadt und in den Ortsteilen sind für Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) im Herbst Programm. Da Geithain im Juli durch die fusionierte Gemeinde Narsdorf erheblichen Zuwachs erhielt, wuchs die Zahl der Bürgerrunden von fünf auf acht. Auftakt war Mitte Oktober in Ossa. Die letzte Versammlung findet am Montag in Niedergräfenhain statt – 19 Uhr im Speisesaal der Heros-Baumschulen. Die LVZ fragte Frank Rudolph (UWG), was bei diesem Versammlungsmarathon so alles auf den Tisch kam.

Acht Abende auf Achse, um Einwohnern Rede und Antwort zu stehen: Warum tut sich ein Bürgermeister das an?

Weil es notwendig ist, miteinander im Gespräch zu sein. Im Alltäglichen kommt das häufig zu kurz. Es geht ja nicht allein darum, die Bürger zu informieren. Ich selbst nehme aus diesen Runden Wichtiges mit.

Das wäre zum Beispiel?

Es gibt jede Menge Themen, kleine und größere. Die bewegen die Leute, also gehören sie auf den Tisch. Eine Sache, die alle gleichermaßen beschäftigt, ist die in vielen Bereichen völlig unbefriedigende Breitband-Versorgung. In Geithain ging es darüber hinaus um den Straßenbau, und man wollte wissen, was aus dem Gelände des alten Kindergartens an der Grimmaischen Straße wird. In Wickershain gibt es Überlegungen für ein Dorffest. Die Syhraer ärgert seit Jahr und Tag der Zustand der von Einsiedel‘schen Liegenschaften, weil das Dorfbild darunter leitet. In Nauenhain wurde ich um Unterstützung im Falle eines verwilderten Grundstücks gebeten.

Für die Menschen in Ossa, Rathendorf, Narsdorf waren diese Runden ein Novum: Wie war hier die Resonanz?

In den neuen Ortsteilen fand man es gut, dass es eine Veranstaltung gibt, bei der man alles fragen und auch Probleme anbringen kann. In Ossa ging es um schlechte Wege, die nötige Erweiterung der Straßenbeleuchtung, um mögliche Bebauungen. In Rathendorf wurden der schlechte Zustand der Kreisstraße angesprochen, die Straßenbeleuchtung, der Jugendclub. Der Wunsch wurde geäußert, einen Spielplatz zu schaffen. Die Narsdorfer hadern damit, dass jetzt die Geithainer Reinigungssatzung auf ihr Gebiet erweitert wird. Das heißt nämlich, dass jeder vor seinem Grundstück kehren und Schnee schieben muss.

Wie wurden die Runden insgesamt angenommen: Wo waren die meisten, wo die wenigsten Gäste?

Die Besucherzahlen waren eigentlich gut. In Geithain kamen 30 Gäste, in Ossa 26, in Rathendorf 23. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ordentlich waren auch die Zahlen in Wickershain (17), Nauenhain (14) und Narsdorf (13). Die Runde für Syhra und Theusdorf ist immer die kleinste; das liegt einfach an der Einwohnerzahl.

Ihr Fazit?

Man hat mir nicht den Kopf abgerissen. Es waren gute Gesprächsrunden, nach allem Möglichen wurde gefragt. Und es wurde vieles benannt, wo man Verbesserungen erhofft und einiges erwartet – zu Recht. Daran werden wir in den nächsten Monaten arbeiten: Stadtrat, Stadtverwaltung und natürlich ich selbst.

Von Ekkehard Schulreich