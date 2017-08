Geithains alter Bauhof wird im September abgerissen

Geithain. Das ehemalige Gebäude des Geithainer Bauhofs im Hintergrund der Dresdner Straße wird voraussichtlich im September abgerissen. Das kündigte Heidrun Naumann, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Geithain, an. Das Deutsche Rote Kreuz, das in unmittelbarer Nachbarschaft seine Geschäftsstelle und den Fahrdienst untergebracht hat, hatte die marode Immobilie von der Stadt erworben. Der Bauhof war vor Wochen schon umgezogen auf ein neues Grundstück in Geithain-West. Jetzt, nachdem auch die Suchtberatungsstelle des Landkreises im alten Bauhof die letzte Sprechstunde abhielt, ist der Weg frei, den Abbruch vorzubereiten.

Das DRK braucht die Fläche für Erweiterungen, möchte in einem ersten Schritt eine Fahrzeughalle für den Fahrdienst errichten. In einem zweiten ist der Bau eines Hauses geplant, das barrierefreie Wohnungen bietet. Für die, sagt Naumann, sehe man erheblichen Bedarf. Wann diese Investitionen, die man jetzt vorbereite, umgesetzt würden, lasse sich aktuell aber noch nicht sagen.

Von es