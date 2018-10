Frohburg

Standards zur Ausstattung der Gemeindezentren, die die Stadt Frohburg in vielen der Ortsteile betreibt, beschloss jetzt der Stadtrat. Er setzt damit in den meisten Fällen keine neuen Maßstäbe, sondern schreibt lediglich für alle nachvollziehbar fest, was längst Usus ist. „Weil es in der Vergangenheit mehrfach Fragen dazu gab, schaffen wir jetzt Klarheit“, sagte Dirk Schulze (CDU), der als stellvertretender Bürgermeister die Sitzung leitete.

Alles aufgelistet: von Besteck bis Wasserkocher

Zuvor hatte sich bereits der Verwaltungsausschuss mit der Sache befasst. Aufgelistet sind neben Tischen und Bestuhlung entsprechend der unterschiedlichen Raumgrößen die Zahl der Geschirrteile, Bestecke und Gläser, ein bis zwei Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Geschirrspüler, Thermoskannen, ein Herd zum Warmhalten von Speisen. Töpfe, Mikrowellen, Raumverdunklungen und Papierhandtücher etwa gehörten nicht dazu.

Gemeindezentren sollen keine Gaststätten sein

„Die Gemeindezentren sind keine Gaststätten oder Wohlfühl-Oasen mit Komplettausstattung“, heißt es in der Beschlussvorlage. Sie sollten Gastronomie-Betrieben keine Konkurrenz machen. Die Räume dienten als Einrichtungen der Stadt für Sitzungen und Veranstaltungen, würden durch Feuerwehren, Vereine, Kindereinrichtungen, die Seniorenbetreuung genutzt – und könnten für private Feiern angemietet werden.

Parteipolitische Veranstaltungen müssen genehmigt werden

Kommerzielle und parteipolitische Veranstaltungen bedürften einer besonderen Genehmigung. „Die meisten Nutzer melden positiv zurück, wie überrascht sie waren, dass hier in Frohburg noch so viele Gemeindezentren zur Nutzung angeboten werden, dass sie so gut ausgestattet sind und der Preis recht günstig ist.“

Vereinshaus Frankenhain: Mehr Einnahmen als Kosten

Drei Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung kümmern sich stundenweise um die Gemeindezentren. Die Personalkosten dafür summieren sich im Jahr auf knapp 19 000 Euro. Zudem kümmern sich Reinigungsunternehmen um jährliche Grundreinigungen, die mit 6750 Euro zu Buche schlagen. Das durch den Verein Dorfgemeinschaft bewirtschaftete Vereinshaus Frankenhain, so hebt es das Rathaus hervor, sei die einzige dieser Einrichtungen, die mehr Einnahmen erziele als sie Kosten verursache.

Auf der anderen Seite der Skala sei das Haus der Begegnung in Kohren-Sahlis zu verorten; 50 000 Euro Ausgaben standen im vergangenen Jahr lediglich 14 500 Euro Einnahmen gegenüber. Bei allen übrigen Zentren „lagen die Einnahmen deutlich unter den Ausgaben“.

In Prießnitz wegen Bau derzeit keine Vermietung

Gemeindezentren unterhält die Stadt Frohburg in Schönau, Benndorf, Bubendorf, Frauendorf und Roda; in Greifenhain ist es mit der Mehrzweckhalle verbunden. In Frankenhain gibt es ein Vereinshaus, in Tautenhain ein Dorfgemeinschaftshaus, in Prießnitz das Schloss (zurzeit Baustelle, deshalb nicht in der Vermietung), in Kohren-Sahlis das Haus der Begegnung.

Die Gemeinderäume in Altmörbitz und Gnandstein werden bisher vor allem als Seniorentreff und durch die Feuerwehr und die Jagdgenossenschaft genutzt. Die Gemeindezentren Hopfgarten, Nenkersdorf und Eschefeld bietet die Kommune bereits seit 2012 nicht mehr zur stundenweisen Vermietung an.

Von Ekkehard Schulreich