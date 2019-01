Geithain

Je größer eine Kommune, umso wichtiger das Engagement der Menschen vor Ort: Eine Erkenntnis, die der Geithainer Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) und die Ortsvorsteher der vor Längerem oder erst anderthalb Jahren eingegliederten Dörfer – Günter Neumann für Wickershain, Nicky Dreihaupt für Nauenhain und Andreas Große für Narsdorf, Rathendorf und Ossa – eint. Und die 2019, wenn Stadtrat und Ortschaftsräte neu zu wählen sind, von besonderem Gewicht ist. Die LVZ fragte alle vier nach dem, was 2018 gelang und was künftig zu stemmen ist.

Was steht für Sie aus dem Jahr 2018 auf der Habenseite?

Andreas Große: Viele Sachen haben wir angeschoben. Die größte ist die Umnutzung der Narsdorfer Mittelschule. Im Baugebiet Alter Sandweg wird es weitergehen, für die Buswendestelle Wenigossa und zusätzliche Parkplätze am Bahnhaltepunkt Narsdorf hat die Stadt Flächen erworben. Da kann nun investiert werden.

Nicky Dreihaupt: Spektakuläres passiert in kleinen Orten wie dem unseren nicht. Wir haben das Jahr vor allem damit verbracht, Förderquellen für die Sanierung der Friedhofszufahrt zu erschließen. Das ist uns gelungen, der Pfarrer sieht sich da 2019 auf der Zielgeraden. Und wir als Ortschaftsrat wollen parallel dazu die Trauerhalle in Ordnung bringen lassen, Fenster, Türen, Putz und Bestuhlung erneuern.

Günter Neumann: Die vielen Hochwasser-Maßnahmen wurden endlich abgeschlossen. Wir haben begonnen, unseren Gemeinschaftsplatz herzurichten. Das setzen wir fort. Wollen einen Volleyballplatz schaffen und einen Bolzplatz für die Jugend, zudem einen schönen Ort für unser Feuer, das wir seit Jahrzehnten Ende April/Anfang Mai veranstalten.

Frank Rudolph: Wir haben uns viel mit den Ortsteilen befasst, aber die Kernstadt nicht vergessen. Ich nenn’ mal ein paar Stichpunkte: Erschließungsbeginn für die Wohnsiedlung Kirschhöhe, Entschlämmung des Oberfürstenteichs, spontaner Fußwegbau in der Grimmaischen Straße, Investitionen ins Freibad, Vorbereitung der Erschließung von Gewerbeflächen in Geithain-West.

Da gehen die Jahre 2018 und 2019 im Grunde nahtlos ineinander über?

Rudolph: Kann man so sagen. Wir erweitern bis zum Sommer die Ganztagsangebote in der Paul-Guenther-Schule, was die Außenanlagen einschließt. 150 000 Euro fließen in den neuen Spielplatz auf dem Tierpark-Areal im Stadtpark. Und wir sanieren die Fläche am Stadion, wie wir es mit den Jugendlichen der Schulen besprochen haben. Im Rathendorfer Dorfgemeinschaftshaus wird der Saal saniert, Niedergräfenhain und Rathendorf kriegen neues Straßenlicht. Den Radweg entlang der Colditzer Straße wollen wir 2019 planen, damit wir 2020 möglichst bauen können.

Große: Der Rathendorfer Saal ist wichtig. Das Haus wird gut genutzt und ist nach 20 Jahren einfach mal wieder dran.

Narsdorf, Ossa und Rathendorf kamen im Sommer 2017 zu Geithain. Gibt es Zufriedenheit? Oder Enttäuschung?

Große: Der Schritt wurde über Jahre vorbereitet. Da wurde nichts übers Knie gebrochen. Ich denke schon, dass sich die Bürger gut aufgehoben fühlen. Vieles steht und fällt mit dem ehrenamtlichen Engagement – jetzt noch deutlicher als vorher.

Rudolph: Die Struktur ist natürlich nun eine andere als zuvor. Am Anfang hakte es an manchen Stellen. Wir versuchen, etwas draus zu machen, und das geht nur gemeinsam.

Neumann: Wir Wickershainer gehören seit 1974 zur Stadt. Man muss mit Augenmaß rangehen an das, was man fordert.

2019 ist Wahljahr. Werden sich genug Engagierte finden, die bereit sind, in den Parlamenten mitzuwirken?

Dreihaupt: Die Notwendigkeit ist uns allen bewusst. Der eine oder andere im Ortschaftsrat sagt: Ich mache weiter. Es gibt auch Neue, die sich aufstellen lassen wollen. Was den Stadtrat betrifft, da geht es für viele zeitlich an die Substanz, denn da gehören ja auch die Ausschüsse dazu.

Große: Ich sehe es als wichtig an, dass wir als Ortsteile und auch im Stadtrat positionieren – so wie wir es aktuell machen. Neue Mitstreiter zu finden, wird nicht leicht. Aber eine Doppelkandidatur für Ortschafts- und Stadtrat ist rechtlich ja machbar.

Neumann: Bei uns ist es der Ortschaftsrat, der die Leute zusammenhält. Und er ist die Brücke zur Stadt. Gute Vorschläge und Kritiken kriegen wir reichlich. Sich aber aktiv in den Gremien einzubringen, ist das Interesse doch eher gering.

Rudolph: Wir brauchen im Stadtrat auch Vertreter aus den Ortsteilen, keine Frage. Grundsätzlich gilt, nicht nur zu wettern, sondern zu sagen: Ich rede nicht nur, ich setze mich auch ein. Stelle die Interessen für die Stadt und die Ortsteile vornan und das Private ein Stück nach hinten. Dann wäre viel gewonnen – für uns alle.

Von Ekkehard Schulreich