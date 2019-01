Frohburg/Kohren-Sahlis

Neuer Eigentümer, neuer Chef – und trotzdem geht im Lindenvorwerk in Kohren-Sahlis auch nach dem 1. Februar alles den gewohnten Gang: Steffen Hetzer, Sohn von Peter Hetzer, der hier seit 1972 tätig war, übernimmt die Regie in der frequentierten Ausflugsgaststätte in Nachbarschaft zu See und Lindigtmühle.

Ein Schritt, auf den der 37-Jährige seit Jahren hingearbeitet hat. Als Koch ist er bereits seit 2005 im Familienbetrieb tätig – neben Restaurant-Fachfrau Roxana Stötzner, seiner Lebensgefährtin, und Restaurant-Leiterin Denise Hetzer, einer Schwiegertochter des Senior-Chefs.

Peter Hetzer begann vor 47 Jahren im Lindenvorwerk als Kellner

„Irgendwann muss Schluss sein“, sagt Peter Hetzer, der vor 47 Jahren im Lindenvorwerk als Kellner begann und der 1978 unter der Ägide des Konsums Leiter wurde. Die Verbundenheit mit diesem Haus, in dem seit 170 Jahren Ausflügler des Kohrener Landes gern gesehene Gäste sind, liegt in der Familie: Seine Großeltern Gertrud und Martin Zöllner hatten von 1920 bis 1960 Die Lindigtmühle samt Gaststätte gepachtet.

Eine Postkarte zeigt das Lindenvorwerk im Jahr 1907. Quelle: Repro Reinhold Verlag

Ab 1960 betrieb der Konsum die Gaststätte. Der Enkel pachtete das Lokal nach der Wende von der Treuhand, kaufte es schließlich, baute es um und aus. Jetzt ist Zöllners Urenkel am Zuge.

Steffen Hetzer kehrt in den väterlichen Betrieb zurück

„Eine große Aufgabe“ nennt das Steffen Hetzer, der im Schwarzwald Koch lernte, in Leipzig in „Zills Tunnel“ und im Forsthaus Raschwitz am Herd Erfahrungen sammelte, ehe er in den väterlichen Betrieb zurückkehrte. Jetzt ist er Chef von elf fest angestellten Mitarbeitern, die in der Saison weitere Unterstützung erfahren.

Peter Hetzer engagiert sich im Verein, der die historische Lindigtmühle erhält. Quelle: Jens Paul Taubert

Von der Familie werde das Haus auch in Zukunft getragen, sagt er. Der Rat des Vaters, der ja im Vorwerk wohne und der seine kleine Veranstaltungsagentur weiter betreibe, sei immer gefragt.

„Unser Credo , Lindenvorwerk – Treffpunkt fröhlicher Leute’ gilt weiter“, bestätigt der 70-Jährige. Dass es ihm im Ruhestand langweilig werden könnte, fürchtet er nicht. Im Verein, der die historische Lindigtmühle erhält und für Besucher öffnet, engagiert er sich nach wie vor. Zudem arbeitet er im Vorstand des Tourismusvereins Borna und Kohrener Land mit. Sich einfach davonzustehlen, komme nicht in Frage, sagt er: „Ich bin mit dem Haus, dem Land und den Leuten verwachsen.“

Von Ekkehard Schulreich